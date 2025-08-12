Heidelberg – Angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke unterwegs



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aktuell geben sich fremde Personen als Mitarbeiter der Stadtwerke Heidelberg aus, um sich Zutritt zu privaten Haushalten zu verschaffen. Sie geben an, im Namen der Stadtwerke Heidelberg unterwegs zu sein und weisen sich mit falschen Ausweisen aus. Das meldete ein aufmerksamer Bürger aus Heidelberg-Schlierbach.

Wer sich unsicher ist, ob es sich um einen echten oder vorgetäuschten Mitarbeiter handelt, kann bei den Stadtwerken Heidelberg im Kundenzentrum unter 0800 513 513 2 oder an der Telefonzentrale unter 06221 513-0 nach dem Namen der Person an ihrer Haustür fragen und sich versichern, ob es sich tatsächlich um jemanden handelt, der oder die im Auftrag der Stadtwerke unterwegs ist.

Bitte melden Sie Vorkommnisse, die Ihnen verdächtig vorkommen, auch der Polizei unter 110.

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor Haustürgeschäften sind auf www.swhd.de/verbraucherschutz zu finden.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg