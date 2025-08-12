Eberbach – So schön ist es am “Monte Miau”

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nehmen Sie am 21.09.25 an einer aussichtsreichen Radtour ab Eberbach teil – durch Berg und Tal, Wald, Felder und Wiesen und dazu Geschichten am Wegesrand mit Ralf Kochendörfer – RadGuide Rhein-Neckar.

Die interessante und landschaftlich sehr reizvolle Tour beginnt in der malerischen Stauferstadt am Neckar. Schon bald nach dem Verlassen der Altstadt machen wir uns über den Breitenstein auf den Weg nach Unterdielbach. Der Aufstieg ist für geübte Radler oder Pedelecfahrer bei moderaten Steigungen und fast durchgehend schattenspendendem Wald gut zu schaffen. Auf der Hochebene angekommen können wir durchatmen und die ersten herrlichen Ausblicke genießen bevor wir über Wiesen, Felder und erneut durch Wald die herrliche Gegend erkunden. In der Natur werden wir der Geschichte und der höchsten Erhebung des Odenwalds nah sein. Oft umweht uns sogar ein Hauch von Weihnachten und wir können uns, wenn es gewünscht ist, zwischendurch gut erfrischen. Im Wissen gute Bremsen am Rad zu haben rollen wir entspannt abwärts, genießen den Blick ins Höllgrundtal und legen bei der Holzner Mühle eine kleine Pause ein. Der Weg durch den Höllgrund und an der Itter entlang führt uns schließlich zurück nach Eberbach.

Kommen Sie mit.

Anmeldung: bis 20.09. direkt bei RadGuide Ralf Kochendörfer radguide.ralf@netcom-mail.de

Treffpunkt: der genaue Treffpunkt wird bei Anmeldung per E-Mail bekanntgegeben.

Beginn/Ort: Sonntag, den 21. September 2025 von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr, Eberbach

Streckenlänge: 39 km

Höhenmeter: 590 m

Tourenleitung: Ralf Kochendörfer

Kosten: 12,00 €

Hinweis: Selbstverpflegung, Einkehr gegen Ende der Tour geplant

Wegbeschaffenheit: weitestgehend Rad-/Waldwege, wenige Straßen, ca. 2/3 fester Belag.

Räder: Geeignet für MTBs und Pedelecs. Durchschnittsgeschwindigkeit 12 km/h

Quelle: Stadt Eberbach