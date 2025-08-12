“Die Heidelberger” – DRK Seniorenzentrum Handschuhsheim – seit 30 Jahren ein Ort der Begegnung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 2. August 2025 hat das DRK-Seniorenzentrum in Heidelberg-Handschuhsheim anlässlich des 30-jährigen Bestehens interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen, um das Haus und seine Angebote näher kennenzulernen. Das Seniorenzentrum, das seit 1995 unter der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes steht, hat sich in den letzten drei Jahrzehnten als verlässlicher Ort der Begegnung, Betreuung und Mitgestaltung etabliert – auch über Generationen hinweg. Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch mehrere ehrenamtlich Engagierte für ihren langjährigen Einsatz geehrt – ein besonderer Moment der Wertschätzung für das Rückgrat des sozialen Engagements in Handschuhsheim.

Musikalische Unterhaltung in entspannter Atmosphäre, Kaffee und ein reichhaltiges Kuchenbuffet im Garten luden zum Verweilen und ins Gespräch kommen ein. „Das 30-jährige Jubiläum ist nicht nur ein Moment des Rückblicks, sondern auch ein Anlass, um gemeinsam nach vorn zu blicken: Das Seniorenzentrum bleibt ein Ort der Offenheit, Begegnung und Orientierung – auch und gerade für die kommenden Generationen“, so Dorothee Senfleben, Fachbereichsleitung Senior*innen beim DRK-Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg e.V.

Wir gratulieren herzlich zum 30-jährigen Jubiläum unbedankten uns bei allen Akteuren – ins besondere den Ehrenamtlichen – für ihr Engagement!

Quelle Text und Bild: “Die Heidelberger” Gemeinderatsfraktion