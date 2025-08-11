Speyer – St. Dominikus Stiftung Speyer – Umzug ins Mutterhaus

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach über zwei Jahrzehnten am Standort Speyer, Pistoreigasse 9, ist die St. Dominikus Stiftung Speyer am 15. Juli 2025 an ihren Ort der Gründung zurückgekehrt: In das Institut St. Dominikus, Mutterhaus der Dominikanerinnen, Speyer, Vincentiusstaße 4. „Bei der Gründung unserer Stiftung im Jahr 2003 standen uns damals keine geeigneten Räumlich-keiten zur Verfügung“, erklärt Katrin Tönshoff-Wilkes, Geschäftsführerin der Stiftung. „Heute, über 20 Jahre später, sind wir endlich wieder dort angekommen, wo unsere Wurzeln liegen – und das fühlt sich richtig an“. „Wir, die Schwestern des Instituts St. Dominikus Speyer, freuen uns sehr, dass die Stiftung mit ihren Mitarbeitern nun wieder Teil unseres Hauses ist, das die Geschichte und Werte unserer Arbeit maßgeblich geprägt hat“, fügt die Vorstandsvorsitzende Schwester Ger-trud Dahl OP hinzu. „Die St. Dominikus Stiftung schreibt den Sendungsauftrag unserer Gemeinschaft in den Einrich-tungen der beiden Gesellschaften – St. Dominikus Krankenhaus- und Jugendhilfe gmbH und Ge-meinnützige St. Dominikus Schulen GmbH – fort. Der Umzug der Stiftung in unser Mutterhaus, der leider erst zum jetzigen Zeitpunkt verwirklicht werden konnte, ist nur zu begrüßen”, so die Gene-ralpriorin des Instituts St. Dominikus Speyer, Schwester M. Gisela Bastian OP.

Neue Kontaktdaten der Stiftung:

St. Dominikus Stiftung Speyer

Vincentiusstraße 4

67346 Speyer

Telefon: 06232 8773842

E-Mail: info@st-dominikus-stiftung.de

Web: www.st-dominikus-stiftung.de



Über die St. Dominikus Stiftung

Die St. Dominikus Stiftung Speyer vereint unter ihrem Dach die St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe gGmbH und die Gemeinnützige St. Dominikus Schulen GmbH, die als direkte Träger der Einrichtungen agieren. Mit dem Auftrag „Unser Engagement – der Mensch“ stellt sich die Stiftung in die Tradition der Ordensgemein-schaft des Instituts St. Dominikus Speyer. In elf Einrichtungen in Ludwigshafen am Rhein, Speyer, Silz bei Landau, Landstuhl und St. Ingbert engagieren sich über 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Menschen – sie setzen sich ein für einen guten Start ins Leben, für gute Bildung und Erziehung, für Lebenschancen gefährde-ter Kinder und junger Menschen, für Gesundheit und Heilung und für ein menschenwürdiges Sterben. Dies ge-schieht in sieben Schulen, zwei Jugendhilfeeinrichtungen, einem Krankenhaus sowie im ambulanten und statio-nären Hospizbereich. Bei aller Verschiedenheit gelten dabei für alle gemeinsame Werte, die durch die dominika-nischen Werte der Ordensschwestern geprägt sind. Weitere Informationen im Internet unter www.st-dominikus-stiftung.de

Quelle:St. Dominikus Stiftung Speyer