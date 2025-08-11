  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Speyer – Fachveranstaltung: Fokus Zwischenfruchtanbau vor Mais Feldbegehung, Praxisbeispiele und Lösungen zur Klimaanpassung in der Landwirtschaft

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie können wir den Ackerbau zukunftsfähiger gestalten? Welche Strategien helfen Landwirtinnen und Landwirten, sich erfolgreich an die Folgen des Klimawandels anzupassen? Und welche Potenziale bietet der Zwischenfruchtanbau dabei ganz konkret? Antworten auf diese Fragen bietet die Fachveranstaltung unter dem Motto „Forschung. Feld. Praxis.“ am Donnerstag, 21. August 2025, ab 16:00 Uhr auf der Versuchsstation Rinkenbergerhof in Speyer. Gastgeber ist die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer gemeinsam mit Partnern aus Forschung, Beratung und Landwirtschaft. Im Mittelpunkt steht der Zwischenfruchtanbau vor Mais – ein Schlüsselthema im Rahmen nachhaltiger Ackerbausysteme. Die Veranstaltung verbindet aktuelle Forschungsergebnisse, praxisnahe Feldversuche und agrarökologische Erkenntnisse zu einem interaktiven Austauschformat für Fachleute und Interessierte. Im Rahmen des grenzüberschreitenden Forschungsprojekts KLIMACrops geben Expertinnen und Experten der LUFA Speyer, des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg (LTZ), des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald sowie des französischen Instituts ARVALIS Elsass Einblicke in neueste Entwicklungen. In Kurzvorträgen und Praxisdemonstrationen beleuchten sie unter anderem Bodenstruktur und Bodengesundheit, Nährstoffeffizienz und Stickstoffbilanzen, Auswirkungen verschiedener Zwischenfruchtmischungen sowie länderübergreifende Erkenntnisse unter unterschiedlichen Klimabedingungen.

Besonderes Highlight ist die Feldbegehung mit interaktiven Stationen, bei der Teilnehmende unter anderem Infiltrationsmessungen live erleben und direkt mit Forschenden ins Gespräch kommen können. Zum Ausklang der Veranstaltung lädt ein gemeinsamer Umtrunk vor Ort zum Netzwerken und Austausch ein. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Um eine Anmeldung unter weinmann@lufa-speyer.de wird gebeten. Das Forschungsprojekt KLIMACrops ist Teil des EU geförderten Interreg-Programms Oberrhein und stärkt die Zusammenarbeit im trinationalen Raum, um Ackerbausysteme resilienter und klimafreundlicher zu gestalten. Über 20 Partner aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz sind im Projekt involviert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.lufa-speyer.de/projekt-klimacrops.

Quelle: Bezirksverband Pfalz

