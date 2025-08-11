Mutterstadt/Schifferstadt/Waldsee – Mehrere Unfälle – mehrere verletzte Personen

Mutterstadt/Schifferstadt/Waldsee/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Sonntagmorgen (10.08.2025) gegen 05:15 Uhr verlor ein 55-jähriger Autofahrer auf der K11 in Mutterstadt, aufgrund eines der Fahrbahn kreuzenden Tieres, die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Der 55-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 10:40 Uhr in der Salierstraße in Schifferstadt. Ein 15-Jähriger Rollerfahrer fuhr auf das Fahrzeug eines 49-Jährigen auf und stürzte zu Boden. Anschließend setzte sich der 15-Jährige direkt wieder auf den Roller und fuhr davon. Über Ermittlungen konnte der 15-Jährige im Nachgang als Fahrer des Rollers identifiziert werden. Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt.

Am Sonntagabend gegen 18:10 Uhr ereignete sich in Waldsee auf der K13 ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 63-Jähriger Motorradfahrer übersah beim Einfahren auf die K13 den vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Autofahrer. In Folge der Kollision stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000EUR.

