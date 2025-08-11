Meckesheim – Einweihung des neuen Schulhofs der Karl-Bühler-Schule Meckesheim – ein Ort für Bewegung, Begegnung und Gemeinschaft

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolrgion Rhein-Neckar. Am Samstag, 20. September 2025 findet die feierliche Einweihung des neu gestalteten Schulhofs statt. Der offizielle Teil beginnt um 10:15 Uhr im Atrium der Schule mit Grußworten und der Übergabe der Schenkungsurkunde durch die Dietmar Hopp Stiftung. Ab 11:00 Uhr startet das Schulhoffest unter dem Motto „Bildung durch Bewegung“ – mit zahlreichen Mitmachangeboten für Groß und Klein. Dank der großzügigen Unterstützung der Dietmar Hopp Stiftung konnte die Karl-Bühler-Schule ihren Schulhof grundlegend umgestalten. Aus einer tristen Betonfläche wurde ein lebendiger Raum mit vielfältigen Bewegungs- und Rückzugsangeboten. Zu den Highlights zählen u. a. ein künstlerisch gestaltetes Kletter-Mikado, eine Bewegungslandschaft mit Hügeln, ein Baumhaus, ein Karussell, sowie die von Viertklässlern mitgestaltete Chill Lounge. Besonders bemerkenswert ist die intensive Beteiligung der Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte in der Planungsphase – ein gelungenes Beispiel für gelebte Partizipation und Gemeinschaft. Beim Schulhoffest erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm mit Kinderschminken, Ballonkünstlern, Seifenblasenshow, Hüpfburg sowie dem bewährten Spielangebot des Spielmobil im Kraichgau. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Darüber hinaus informieren die Karl-Bühler-Schule und der Förderverein „Freunde der Karl-Bühler-Schule Meckesheim e.V.“ über ihre Arbeit.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen – wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Quelle: Gemeinde Meckesheim