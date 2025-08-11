Mannheim – Unglaublich: Ist Trainer Dominik Glawogger beim SV Waldhof schon Geschichte

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach Informationen der liga3-news.de soll sich der SV Waldhof Mannheim von Cheftrainer Dominik Glawogger trennen.

Damit würde die Vereinsführung sehr früh in der Saison reagieren. Die Entscheidung kommt für viele Beobachter unerwartet: Die Mannschaft startete mit einem Unentschieden sowie einer knappen Niederlage in die neue Spielzeit in der 3. Liga.

Vom Verein gibt es noch keine Stellungsnahme.

Ausschnitte vom Stadtderby 2025



