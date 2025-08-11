Mannheim – Kartierungsfahrten für geplanten Einsatz von Scanfahrzeugen beginnen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Neckarstadt wurde als Testgebiet für den geplanten Einsatz von Scanfahrzeugen in Mannheim ausgewählt. Nun schreiten die Vorbereitungen für den Testbetrieb weiter voran: Von Donnerstag, 14. August, bis voraussichtlich Sonntag, 17. August, finden die Kartierungsfahrten im Stadtteil statt. In dieser Zeit sind speziell ausgestattete Fahrzeuge unterwegs, die die Bereiche erfassen, auf denen keine Fahrzeuge stehen dürfen oder wo es sich um freien Parkraum handelt. Jeder laufende Straßenmeter wird so definiert und hinterlegt. Im Anschluss an diese Kartierungsfahrten stehen noch weitere vorbereitende Arbeiten an. So müssen zum Beispiel wichtige Schnittstellen zu den bisher in Mannheim eingesetzten IT-Programmen zur Erfassung und Weiterbearbeitung von Verkehrsverstößen geschaffen werden. Dieser Prozess wird voraussichtlich bis ins 4. Quartal 2025 dauern. Sobald der Testbetrieb in Mannheim startet, wird die Öffentlichkeit nochmals informiert. Auf die digitale Parkraumkontrolle wird dann auch vor Ort mit einer entsprechenden Beschilderung hingewiesen.

Bei allen Vorbereitungen und Planungen steht die Stadt Mannheim mit den Projektpartnern vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg und der Firma DCX Innovations GmbH, die vom Verkehrsministerium im Rahmen einer Ausschreibung den Zuschlag erhielt, in engem Austausch. Weitere Informationen zum Projekt “Scanfahrzeuge” in Mannheim gibt es unter “Mannheim testet Scanfahrzeuge”. Wichtige Fragen und Antworten zum Projekt hat auch das Verkehrsministerium Baden-Württemberg zusammengestellt.

Quelle: Stadt Mannheim