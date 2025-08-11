Mannheim – Der Drittligist SV Waldhof Mannheim kassierte am Sonntagnachmittag beim Auswärtsspiel bei Hansa Rostock mit 0:1 die erste Saisonniederlage

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach torloser erster Halbzeit vor 25.800 Zuschauern im Ostseestadion sorgte ein abgefälschter Schuss von Marco Schuster in der 78. Minute für die Entscheidung und den Rostocker-Heimsieg. Die Waldhöfer mussten ab Mitte der zweiten Hälfte auch 30 Minuten in Unterzahl spielen, weil Abwehrspieler Tim Sechelmann in der 63. Minute die Gelb-Rote Karte erhielt. In der Tabelle nach dem 2. Spieltag liegt der SV Waldhof Mannheim mit einem Zähler auf dem 14. Tabellenrang. Spitzenreiter ist der Aufsteiger MSV Duisburg mit sechs Punkten, die als einzige Mannschaft bisher zwei Siege in der 3. Liga feierte. Das Waldhof-Team mit Trainer Dominik Glawogger bestreitet am Sonntag, 24. August um 19.30 Uhr, dann das nächste Heimspiel im Mannheimer Carl-Benz-Stadion gegen den FC Viktoria Köln. Die Kölner haben am Samstag auswärts beim 1. FC Saarbücken mit 1:2 verloren und sind mit bisher drei Punkten Tabellenachter. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Quelle:

Text Michael Sonnick