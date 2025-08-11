Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 18. August bis 24. August 2025

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radar-kontrollen vor:
Montag, 18. August: Gartenstadt, Edigheim und Friesenheim; Dienstag, 19.
August: Maudach, Mitte und Mundenheim; Mittwoch, 20.
August: Nord, Oppau und Oggersheim; Donnerstag, 21.
August: Pfingstweide, Rheingönheim und Süd; Freitag, 22.
August: Ruchheim, West und Edigheim; Samstag, 23.
August: Friesenheim, Gartenstadt und Oggersheim.
Kurzfristige Änderungen behält sich die Stadtverwaltung vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.
Quelle: Stadt Lu