Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 18. August bis 24. August 2025

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radar-kontrollen vor:

Montag, 18. August: Gartenstadt, Edigheim und Friesenheim; Dienstag, 19.

August: Maudach, Mitte und Mundenheim; Mittwoch, 20.

August: Nord, Oppau und Oggersheim; Donnerstag, 21.

August: Pfingstweide, Rheingönheim und Süd; Freitag, 22.

August: Ruchheim, West und Edigheim; Samstag, 23.

August: Friesenheim, Gartenstadt und Oggersheim.

Kurzfristige Änderungen behält sich die Stadtverwaltung vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Quelle: Stadt Lu