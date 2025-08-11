  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Landau – Stadt Landau stellt Entwurf des Nachtragshaushalts 2025 vor – Digitale Informationsveranstaltung am Montag, 18. August

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Landau hat einen Entwurf für den städtischen Nachtragshaushalt 2025 aufgestellt, der nach der Sommerpause in den städtischen Gremien beraten wird. Wie in den vergangenen Jahren auch, wird das neue Zahlenwerk den Landauerinnen und Landauern bei einer eigenen, digitalen Informationsveranstaltung vorgestellt. „Transparenz ist wichtig – gerade bei Themen, die auf den ersten Blick kompliziert wirken, wie dem (Nachtrags-)Haushalt. Deshalb wollen wir allen Interessierten Gelegenheit geben, sich zu informieren und Fragen zu stellen“, erklärt Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Nachtragshaushalte setzen zwar keine neuen politischen Schwerpunkte, sind aber ein zentrales Instrument, um die Finanzplanung anzupassen. Wir laden alle Interessierten ein, an der digitalen Veranstaltung teilzunehmen.“

Diese findet am Montag, 18. August, um 17:30 Uhr statt.

Bürgerinnen und Bürger, die an der digitalen Informationsveranstaltung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich per E-Mail an buergerbeteiligung@landau.de anzumelden und erhalten dann die Zugangsdaten.

Quelle: Stadt Landau

