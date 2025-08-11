Landau – Mit Heuballen kollidiert

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Vergangene Nacht, gegen 00.00 Uhr, kollidierte eine auf der A65 in Fahrtrichtung Neustadt fahrenden PKW-Fahrerin in Höhe der Abfahrt Landau-Nord mit einem Heuballen. Woher dieser stammte, konnte nicht geklärt werden. Im weiteren Verlauf der Fahrt standen drei Fahrzeuge an einer Notrufsäule, wobei ein PKW auch einen Anhänger mitführte, weshalb der Heuballen eventuellen mit diesen Fahrzeugen in Zusammenhang gebracht werden kann. Bei einer anschließenden Überprüfung konnte jedoch niemand mehr angetroffen werden. An dem PKW entstand am vorderen linken Kotflügel ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Edenkoben