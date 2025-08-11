Landau – Dammheim feiert: Landauer Stadtdorf lädt vom 15. bis 17. August zur Weinkerwe – Eröffnung am Freitag mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Dammheimerinnen und Dammheimer feiern sich und ihr Stadtdorf: Von Freitag, 15. August, bis Sonntag, 17. August, ist Dammheimer Weinkerwe auf dem Kerweplatz an der Turnhalle. Die Landfrauen, der Sportverein (SVD), der Kulturverein, die Feuerwehrlöschgruppe und der Gesangverein sorgen für das leibliche Wohl. Auch Live-Musik, Schausteller und ein Süßwarenstand warten auf die Besucherinnen und Besucher. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag um 18 Uhr statt. Ortsvorsteher Florian Maier erwartet dazu Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Oberbürgermeister Dominik Geißler und die Landauer Weinprinzessin Emma I. Zu diesem Anlass werden 100 Freischoppen ausgeschenkt. Den musikalischen Part des ersten Kerweabends bestreiten ab 20 Uhr Oli Dums & Dr. Key.

Am Samstag beginnt das bunte Treiben um 17 Uhr. Ab 20 Uhr stehen Liquid auf der Bühne.

Sonntags lädt die Kirchengemeinde um 10:30 Uhr zum Gottesdienst auf dem Kerweplatz ein. Im Anschluss gibt es ab 11:30 Uhr Speisen und Getränke. Den ganzen Tag über präsentiert sich die Feuerwehr, etwa mit Schauübungen der Jugendfeuerwehr, einer Spritzwand für Kinder, einem Feuerwehrauto zum Reinschauen, Anfassen und Fragen stellen, spannenden Infos rund um Rauchmelder, einer Übung mit dem neuen AED sowie einer große Verlosung. Von 14 bis 18 Uhr gibt es die Open Stage, und ab 19 Uhr geht die Weinkerwe mit dem Auftritt von Acoustic Vibration ins Finale.

Quelle: Britta Hof