Heppenheim – Ein globaler Spezialist für Generator- und Energiesteuerungen – DEIF GmbH feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen – Wirtschaftsförderung Bergstraße war vor Ort, informierte sich über die aktuellen Entwicklungen und überreiche eine Gratulationsurkunde

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die DEIF GmbH mit Sitz in der Lilienthalstraße in Bensheim feiert in diesem Jahr ihr 25 jähriges Bestehen am Standort. Seit 2000 entwickelt und liefert das Unternehmen hochwertige Steuerungs und Überwachungssyste-me für die Energie und Automatisierungsbranche. Anlässlich des Jubiläums stattete Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), Anke Heidenreich, Managing Director der DEIF GmbH, einen Besuch vor Ort ab und überreichte eine Gratulationsurkunde. Heidenreich gab Einblicke in die Tätigkeiten des Unternehmens und erinnerte an die Anfangszeit: „Vor 25 Jahren haben wir in der Lilienthalstraße mit einem kleinen Team begonnen. Heute beliefern wir weltweit Schlüsselindust-rien wie Stromerzeugung, Schiffbau und erneuerbare Energien.“ Die Steuerungen aus dem Hause DEIF steuern (Notstrom-)Aggregate, wie sie etwa in Krankenhäusern oder auch Musikfestivals zum Einsatz kommen. Die Geräte erkennen, welche Energieleistung erforderlich ist und sorgen für entsprechende Zufuhr. Die Systeme werden ausschließlich in größeren Aggregaten einsetzt, die individuell nach Kundenwünschen hergestellt wer-den.

Zum Beispiel auch bei den Olympischen Sommerspiele in Paris 2024. Hier wurden 800 Container mit DEIF-Steuerungen ausgestattet. Und auch die Panoramasteuerung der Capitänsbrücke, wie man sie aus „Traum-schiff“-Filmen kennt, ist mit DEIF-Systemen versehen.

Wie Heidenreich weiter erläuterte, begann DEIF 1933 in Dänemark mit einfachen elektromagnetischen Messin-strumenten und hat sich seitdem zu einem globalen Spezialisten für Generator und Energiesteuerungen entwi-ckelt. Heute umfasst das Portfolio moderne Lösungen für Genset OEMs, Marine und Offshore Branche sowie Wind und Wasserkraft. Die DEIF-Gruppe ist in über 50 Märkten weltweit vertreten, bleibt aber ein familienge-führtes Unternehmen in der dritten Generation mit Headquarter in Dänemark, die über 13 Tochtergesellschaften weltweit verfügt.

Dr. Zürker betonte: „Ich freue mich sehr über dieses Jubiläum und die Entscheidung, seit nunmehr einem Vier-teljahrhundert in Bensheim zu investieren. Die Verbindung zwischen internationaler Technologiekompetenz und regionaler Verbundenheit ist außergewöhnlich.“

Info: Die DEIF GmbH finden Sie im Internet unter www.deif.com. Wissenswertes über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.