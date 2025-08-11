Frankenthal – Sommertour von Christian Baldauf MdL bei Howden



Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf seiner Sommertour machte der Landtagsabgeordnete Christian

Baldauf Halt bei der Firma Howden (ehemals KKK) in Frankenthal. Geschäftsführer Herr Neumann gab spannende Einblicke in das Unternehmen, das seit über 160 Jahren technische Lösungen für industrielle Prozesse entwickelt – heute weltweit in mehr als 100 Ländern aktiv.

Seit 2023 gehört Howden zur Chart Industries Familie. Die strategische Übernahme erweitert das Angebot im Bereich „Nexus of Clean™“ – saubere Energie, sauberes Wasser, saubere Lebensmittel und saubere Industrieprodukte. Durch das Zusammenspiel der Portfolios entstehen ganzheitliche Lösungen für unterschiedlichste Branchen. Baldauf zeigte sich beeindruckt von der Innovationskraft und der internationalen Vernetzung des Standorts Frankenthal. „Hier wird Hightech entwickelt, die weltweit im Einsatz ist – und trotzdem tief in der Region verwurzelt bleibt“, so Baldauf.

Im Gespräch wurde auch die enge Zusammenarbeit mit der Stadt Frankenthal gelobt. Gleichzeitig sprachen die Gesprächspartner offen über Herausforderungen: Genehmigungsverfahren für Bauprojekte könnten schneller werden, und die Wohnungs- sowie Kita- und Schulsituation erschwert die Anwerbung dringend benötigter Fachkräfte.

„Wir brauchen eine Willkommenskultur für Fachkräfte – dazu gehören nicht nur spannende Jobs, sondern auch Wohnraum, Betreuungsplätze und ein reibungsloser Verwaltungsprozess“, betonte Baldauf



Quelle Wahlkreisbüro

67203 Frankenthal

