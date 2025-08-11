Dudenhofen – Polizei sucht Unfallzeugen

Dudenhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag den 10.08.2025 zwischen 09:30 Uhr und 14:06 Uhr ereignete sich voraussichtlich, anhand der Spurenlage nachvollzogener, Unfallhergang. Ein PKW-Fahrer befuhr die K15 in Fahrtrichtung Böhl-Iggelheim und kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort touchierte er einen Telefonmast, welcher daraufhin umkippte und nur noch von den Kabeln davon abgehalten wurde auf den dortigen Fahrradweg zu fallen. Der Unfallverursacher fuhr im Anschluss wieder auf die Fahrbahn und setzte seine Fahrt fort. An der Unfallörtlichkeit konnten Teile des rechten Außenspiegels sowie Glasbruch, vermutlich von der Seitenscheibe des PKW, aufgefunden werden. Durch die Teilenummern konnte eine Zugehörigkeit zu einem Fiat Ducato Jumper hergestellt werden. Feuerwehr und LBM mussten vor Ort kommen um die Gefahrenstelle abzusichern.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Speyer (06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

