Weinheim – „Eine Unverschämtheit“



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Unbekannte Täter haben den bunten Heimat-Schriftzug in blau und schwarz

an der Stadthalle angemalt

„Diese Sachbeschädigung ist sehr ärgerlich und befremdlich, weil damit auch

das ehrenamtliche Engagement des Männerschuppens betroffen ist. Das ist eine

Unverschämtheit und nicht nur ein Dummer-Jungen-Streich.“ So deutlich hat Weinheims

Oberbürgermeister Manuel Just auf einen Vorfall reagiert, der sich wohl den frühen

Morgenstunden des Freitags ereignet hat.



Bisher unbekannte Täter haben die großen HEIMAT-Buchstaben vor der Weinheimer

Stadthalle in den Farben Blau-Schwarz-Blau übermalt. „Daher haben wir den Vorfall auch

bei der Polizei zur Anzeige gebracht, in der Hoffnung, dass der oder die Täter zur

Rechenschaft gezogen werden können“, so Weinheims Pressesprecher Roland Kern.

Er verwies darauf, dass die Buchstaben ja ganz bewusst bunt dargestellt waren, um im

Kontext der Heimattage die Vielfalt der Weinheimer Stadtgesellschaft zu betonen. OB Just

kündigte an: „Wir werden das bunte Aussehen so bald es geht wieder herstellen."

Die Buchstaben sind im Rahmen einer ehrenamtlichen Aktion des Männerschuppens

entstanden. So heißt das soziale Projekt der Stadt Weinheim, das 2017 beim Runden

Tisch Demografie für Senioren aus der Taufe gehoben wurde.

Rund 200 Stunden Arbeit hat die Gruppe für ihren Beitrag zu den Weinheimer Heimattagen investiert.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/10030 melden.

Quelle: Stadt Weinheim