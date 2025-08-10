Speyer – Diebstahl Kleinkraftrad

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Im Zeitraum von Freitag, 08.08.2025 19:00 Uhr bis Samstag, den 09.08.2025 13:00 Uhr wurde in Speyer in der Gutenbergstraße, Ecke Mathäus-Hotz-Straße, ein Kleinkraftrad entwendet. Dieses wäre durch den Geschädigten am Fahrbahnrand abgestellt und anschließend durch bislang unbekannte Täter entwendet worden.

Personen, die Hinweise zur Tat geben können oder im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Speyer (Maximilianstraße 6, Speyer, 06232/137-0, pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

Quelle:

Polizeidirektion Ludwigshafen