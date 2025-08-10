Mutterstadt – Vermeintlicher Einbrecher entpuppt sich als Hausbewohner

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am frühen Samstagmorgen, 09.08.25, gegen 04:15 Uhr meldete ein Bewohner eines Mehrparteienhauses, dass er soeben eine Person mit Taschenlampe auf der Kellertreppe des Objekts gesehen habe. Die Person hätte das Anwesen nicht verlassen, sondern befände sich vermutlich noch in den Kellerräumen. Der Bewohner vermutete einen Einbruch und verständigte die Polizeiinspektion Schifferstadt. Diese durchsuchte die Kellerräume des Anwesens mit mehreren Beamten. In einem der Kellerräume konnte ein junger Bewohner des Anwesens angetroffen werden. Auf Nachfrage, was er zu dieser Zeit im Keller mache, gab der 21-Jährige an, er sei spät von Freunden nach Hause gekommen und habe seine Mutter nicht wecken wollen. Deshalb habe er sich in den, zu der Wohnung gehörenden, Kellerraum zurückgezogen. Der Mitteiler konnte den Bewohner als seinen Nachbarn identifizieren, sodass eine Straftat ausgeschlossen werden konnte.

