  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

10.08.2025, 10:08 Uhr

Mutterstadt – Vermeintlicher Einbrecher entpuppt sich als Hausbewohner

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am frühen Samstagmorgen, 09.08.25, gegen 04:15 Uhr meldete ein Bewohner eines Mehrparteienhauses, dass er soeben eine Person mit Taschenlampe auf der Kellertreppe des Objekts gesehen habe. Die Person hätte das Anwesen nicht verlassen, sondern befände sich vermutlich noch in den Kellerräumen. Der Bewohner vermutete einen Einbruch und verständigte die Polizeiinspektion Schifferstadt. Diese durchsuchte die Kellerräume des Anwesens mit mehreren Beamten. In einem der Kellerräume konnte ein junger Bewohner des Anwesens angetroffen werden. Auf Nachfrage, was er zu dieser Zeit im Keller mache, gab der 21-Jährige an, er sei spät von Freunden nach Hause gekommen und habe seine Mutter nicht wecken wollen. Deshalb habe er sich in den, zu der Wohnung gehörenden, Kellerraum zurückgezogen. Der Mitteiler konnte den Bewohner als seinen Nachbarn identifizieren, sodass eine Straftat ausgeschlossen werden konnte.

Quelle:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • MRN-News.de dankt allen Werbepartnern und Meldungseinsendenden vielmals für die erfolgreiche Kooperation.
    >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Eberbach / Schönbrunn – Ladung verloren, Motorradfahrer stürzen und verletzen sich – Zeugen gesucht

    • Eberbach / Schönbrunn – Ladung verloren, Motorradfahrer stürzen und verletzen sich – Zeugen gesucht
      Eberbach / Schönbrunn / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Samstag den 09.08.2025 gegen 16.00 Uhr befuhren ein 66-jähriger Mann mit seiner Ducati sowie ein 66-jähriger Yamaha-Fahrer die L 590 von Eberbach kommend in Fahrtrichtung Schönbrunn. In einer dortigen Linkskurve kamen die beiden Motorradfahrer zu Fall. Ursächlich hierfür war eine nicht unerhebliche Menge (14 qm) an ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Fauler Pelz – Neue Pläne für Nutzung des ehemaliges Gefängnisses vorgestellt (VIDEO)

    • Heidelberg – Fauler Pelz – Neue Pläne für Nutzung des ehemaliges Gefängnisses vorgestellt (VIDEO)
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Gefängnis Fauler Pelz ist Geschichte. Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha, Oberbürgermeister Eckart Würzner und Vertreter der Universität Heidelberg präsentierten kürzlich die Pläne zur Umnutzung des Gebäudekomplexes.Die Zwischennutzung des Faulen Pelz für den Maßregelvollzug psychisch kranker Straftäter ist beendet. Zukünftig wird die Universität den Großteil der Gebäude umgestalten und nutzen. Vor ... Mehr lesen»

      • Mosbach – Volker Rosin live beim Mosbacher Sommer – „Tierische Kinderdisco“ begeistert Groß und Klein

    • Mosbach – Volker Rosin live beim Mosbacher Sommer – „Tierische Kinderdisco“ begeistert Groß und Klein
      Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 05. September um 16:00 Uhr, wird der Burggraben in Neckarelz zur großen Open-Air-Tanzfläche für Kinder und Familien: Volker Rosin, der „König der Kinderdisco“, kommt mit seinem neuen Programm „Tierische Kinderdisco“ nach Mosbach und sorgt mit seinen größten Hits für jede Menge Bewegung, Stimmung und strahlende Kinderaugen. Der ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – BASF: Produktaustritt – ABSCHLUSSNACHTRAG – Alle Warnungen aufgehoben – Infos zu Sicherheitsmerkmalen der ausgetretenen Chemikalien

    • Ludwigshafen – BASF: Produktaustritt – ABSCHLUSSNACHTRAG – Alle Warnungen aufgehoben – Infos zu Sicherheitsmerkmalen der ausgetretenen Chemikalien
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Abschlussmeldung der Feuerwehr Ludwigshafen: (ots) (BS) Am 10. August 2025, kurz vor 7:30 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen über die Leitstelle der Werkfeuerwehr BASF über einen Produktaustritt innerhalb des Werkes informiert. Kurz darauf erreichten auch die ersten Meldungen aus der Bevölkerung über deutlich wahrnehmbare Gerüche die Integrierte Leitstelle. Aufgrund der ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Schlägerei an der Rheinpromenade endet mit Strafanzeigen wegen Körperverletzungen

    • Ludwigshafen – Schlägerei an der Rheinpromenade endet mit Strafanzeigen wegen Körperverletzungen
      Ludwigshafen-Mitte / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Samstag, 09.08.2025 gegen 16:00 Uhr, wurden Ludwigshafener Polizeikräfte über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen an der Rheinpromenade informiert. Wie sich herausstellte, kam es zwischen einem 42-jährigen Speyerer und einem 26-jährigen Ludwigshafener zunächst zu Streitigkeiten. Als der 26-Jährige die Polizei informieren wollte, wurde ihm das Handy durch den 42-Jährigen ... Mehr lesen»

      • Kirrweiler – Hund verursacht Verkehrsunfall und flüchtet – Zeugenaufruf

    • Kirrweiler – Hund verursacht Verkehrsunfall und flüchtet – Zeugenaufruf
      Kirrweiler / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitag, den 08.08.2025, gegen 20:30 Uhr, ereignete sich auf der L515 zwischen Kirrweiler und Duttweiler ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines freilaufenden Hundes. Der Hund rannte aus dem Feld unverhofft auf die Fahrbahn und wurde dabei von einer 59-jährigen Pkw-Fahrerin erfasst. Im Anschluss flüchtete der Hund in Richtung Kirrweiler. ... Mehr lesen»

      • Gleisweiler/Landau – Betrunken Unfall verursacht

    • Gleisweiler/Landau – Betrunken Unfall verursacht
      Gleisweiler / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am heutigen Morgen, gegen 03:00 Uhr, ereignete sich auf der L507 zwischen Gleisweiler und Frankweiler ein Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholbeeinflussung. Ein 26-jähriger Mann aus dem Raum Südl. Weinstraße verlor in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und seines alkoholisierten Zustands, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit ... Mehr lesen»

      • Weinheim – Körperverletzung durch Unbekannten auf der Kerwe – Polizei sucht Zeugen

    • Weinheim – Körperverletzung durch Unbekannten auf der Kerwe – Polizei sucht Zeugen
      Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Nacht von Samstag auf Sonntag griff gegen Mitternacht ein unbekannter Täter einen 46-jährigen Besucher der Weinheimer Kerwe auf dem Marktplatz an. Der Geschädigte wurde mit Schlägen und Tritten attackiert. Durch das beherzte Eingreifen von Passanten, lies der Täter von seinem Opfer ab und entfernte sich in unbekannte ... Mehr lesen»

      • Meckesheim – Tödlicher Unfall auf B45 nach Kollision mit Mauer und Schutzplanken

    • Meckesheim – Tödlicher Unfall auf B45 nach Kollision mit Mauer und Schutzplanken
      Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Samstagmittag, gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 82-Jähriger die B45 aus Richtung Mauer kommend in Fahrtrichtung Meckesheim. Bereits auf Höhe Meckesheim-Mitte touchierte er eine Mauer und mehrere Schutzplanken. Bei einem darauffolgenden Überholvorgang, blieb er an dem Außenspiegel eines Porsches hängen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – BASF: Produktaustritt – 2. NACHTRAG – Schadstoff-Gemisch aus Ethylacrylat-Ethanol, Dimethylaminoethanol sowie Dimethylaminoethylacrylat

    • Ludwigshafen – BASF: Produktaustritt – 2. NACHTRAG – Schadstoff-Gemisch aus Ethylacrylat-Ethanol, Dimethylaminoethanol sowie Dimethylaminoethylacrylat
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute, 10. August, kam es gegen 7.20 Uhr in einem Betrieb im Werksteil Süd der BASF SE in Ludwigshafen zu einem Produktaustritt. Der Produktaustritt fand in einem Produktionsgebäude statt. Dabei trat ein Gemisch aus Ethylacrylat-Ethanol, Dimethylaminoethanol sowie Dimethylaminoethylacrylat aus. Die BASF-Werkfeuerwehr war im Einsatz und stoppte den Produktaustritt. Das Produkt ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com