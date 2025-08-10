Mosbach – Mosbacher Sommer Fantasie auf offener Straße – Mosbachs Innenstadt wird zur Bühne



Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 31. August, verwandelt sich die Mosbacher

Innenstadt ab 14:00 Uhr in ein großes Freilufttheater. Im Rahmen des

Mosbacher Sommers lädt die Stadt wieder zum beliebten Internationalen

Straßentheater ein. Ein Fest der Straßenkunst mit Künstler*innen aus

Deutschland, Europa und Übersee. Zwischen Ölgasse, Boulevard und

Château-Thierry-Platz erwartet das Publikum an diversen Orten in der

Innenstadt ein abwechslungsreiches Programm mit Akrobatik, Musik, Poesie

und zahlreichen Überraschungen.

Straßenkunst lebt von der Nähe zum Publikum, von Momenten der

Verwunderung, vom Staunen und Lachen mitten im Alltag. Genau das wird am

31. August in Mosbach gefeiert: mit professionellen Performances, starken

Bildern und echter Begeisterung für das, was unter freiem Himmel möglich ist.

Der Eintritt ist wie immer frei. Durch den Kauf eines Sympathie-Buttons wird

das Festival unterstützt. Kommen, schauen, staunen und weiterspazieren –

ausdrücklich erwünscht!



Mit feiner Balance, ruhiger Präsenz und symbolischer Kraft schafft das

deutsch-argentinische Duo Zirkus Morsa auf dem Boulevard mit „La fin

demain“ auf einer simplen Brett- und Rolle-Konstruktion einen stillen,

berührenden Blick auf die Fragilität des Lebens – die zur Bühne für große

Gefühle wird.

Ganz anders, aber nicht weniger eindrucksvoll: Strange Comedy USA

(Marktplatz) präsentiert eine schräge Mischung aus Slapstick, Zauberei und

Überraschung. Das US-kanadische Duo bringt Tempo, Witz und jede Menge

schräge Ideen mit – hier ist nichts vorhersehbar, aber alles ist möglich.

Still, poetisch und tiefgründig wird es mit Carlo Mô aus Spanien (AWG-

Parkdeck): Seine Soloshow „eMe“ ist ein clowneskes Kammerspiel voll kleiner

Katastrophen, gespielt mit Koffern, Körpersprache und einer großen Portion

Menschlichkeit. (Empfohlen für Erwachsene)

Die Diabolo-Weltmeister Benno & Max (Marktplatz) zeigen was passiert, wenn

Akrobatik auf Comedy trifft: Mit Spielfreude, Charme und deutscher

Straßenkunst vom Feinsten liefern sie eine Show, die gleichermaßen verblüfft

wie begeistert.

Mit viel Interaktion und lauter Spielfreude segelt die Piratenkogge durch

Mosbachs Fußgängerzone. Groß und Klein dürfen sich auf wilde Seeräuber,

Musik und Seemannsgarn freuen.

Einen ganz besonderen Ort zum Innehalten bietet das Waldorchester im

Hospitalhof: Hier entstehen Klangräume aus Naturmaterialien und

Waldinstrumenten. Wer möchte, darf selbst mitmusizieren, lauschen oder

einfach die besondere Atmosphäre genießen.

In der Ölgasse erwartet die kleinen Gäste, empfohlen ab drei Jahren, ein

fantasievolles Figurentheater. „Die rollende Stadt“ stärkt die Freundschaft,

die einem Streit zwischen einer wohlhabenden Vorderstadt und einer

Gepäckträgerstadt ein Ende bereitet.

Das deutsch-irische Duo Hippana.Maleta (Boulevard) kombiniert in „Tunnel“

Tanz und Jonglage auf höchstem Niveau. Mit rhythmischen Bewegungen,

präzisem Timing und kreativer Dynamik entsteht ein fließendes,

preisgekröntes Spektakel zwischen Bällen, Bänken und Balanceakten.

Silea (Château-Thierry-Platz) verbindet Bewegung mit Erzählkunst: In

„Carousel“ tanzt sie mit frechem Witz und nostalgischem Charme auf dem Seil

– eine leichtfüßige Show zwischen klassischem Seiltanz und moderner

Interpretation.

Spektakulär in die Höhe geht es mit Flying Street Art (Modemix-Parkplatz/Am

unteren Graben): In „Moondance“ verleiht ein schwebender glänzender Globus

einen futuristischen Charakter, während die anmutigen Bewegungen der

Künstlerinnen ein Gefühl zeitloser Schönheit hervorrufen. Komplexe

Choreografien verbinden elegante Bewegungen mit gewagter Luftakrobatik.

Und schließlich bringt die Pupped Street Band (Marktplatz / Fußgängerzone)

Musik auf die Straße – oder besser gesagt: mitten hinein ins Publikum. Mit

schrägen Figuren, Livemusik und einer Prise Anarchie sorgt diese italienische

Marching Band für gute Laune und bewegte Beine.



Das Internationale Straßentheater ist seit vielen Jahren ein Highlight des

Mosbacher Sommers – und ein Fest für alle Generationen. Ob Jung oder Alt,

neugierig oder zufällig vorbeigekommen: Wer sich am 31. August in der

Innenstadt aufhält, wird Teil eines besonderen Kulturerlebnisses.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos und frei zugänglich. Das vollständige

Programm samt Spielzeiten finden Interessierte in dem ca. eine Woche vor der

Veranstaltung erscheinenden Flyer. Dieser ist auf www.mosbach.de abrufbar

bzw. liegt als Printversion in Mosbacher Geschäften aus.

Quelle: Stadtverwaltung Mosbach