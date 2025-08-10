Mosbach – Mosbacher Sommer Fantasie auf offener Straße – Mosbachs Innenstadt wird zur Bühne

Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 31. August, verwandelt sich die Mosbacher
Innenstadt ab 14:00 Uhr in ein großes Freilufttheater. Im Rahmen des
Mosbacher Sommers lädt die Stadt wieder zum beliebten Internationalen
Straßentheater ein. Ein Fest der Straßenkunst mit Künstler*innen aus
Deutschland, Europa und Übersee. Zwischen Ölgasse, Boulevard und
Château-Thierry-Platz erwartet das Publikum an diversen Orten in der
Innenstadt ein abwechslungsreiches Programm mit Akrobatik, Musik, Poesie
und zahlreichen Überraschungen.
Straßenkunst lebt von der Nähe zum Publikum, von Momenten der
Verwunderung, vom Staunen und Lachen mitten im Alltag. Genau das wird am
31. August in Mosbach gefeiert: mit professionellen Performances, starken
Bildern und echter Begeisterung für das, was unter freiem Himmel möglich ist.
Der Eintritt ist wie immer frei. Durch den Kauf eines Sympathie-Buttons wird
das Festival unterstützt. Kommen, schauen, staunen und weiterspazieren –
ausdrücklich erwünscht!
Mit feiner Balance, ruhiger Präsenz und symbolischer Kraft schafft das
deutsch-argentinische Duo Zirkus Morsa auf dem Boulevard mit „La fin
demain“ auf einer simplen Brett- und Rolle-Konstruktion einen stillen,
berührenden Blick auf die Fragilität des Lebens – die zur Bühne für große
Gefühle wird.
Ganz anders, aber nicht weniger eindrucksvoll: Strange Comedy USA
(Marktplatz) präsentiert eine schräge Mischung aus Slapstick, Zauberei und
Überraschung. Das US-kanadische Duo bringt Tempo, Witz und jede Menge
schräge Ideen mit – hier ist nichts vorhersehbar, aber alles ist möglich.
Still, poetisch und tiefgründig wird es mit Carlo Mô aus Spanien (AWG-
Parkdeck): Seine Soloshow „eMe“ ist ein clowneskes Kammerspiel voll kleiner
Katastrophen, gespielt mit Koffern, Körpersprache und einer großen Portion
Menschlichkeit. (Empfohlen für Erwachsene)
Die Diabolo-Weltmeister Benno & Max (Marktplatz) zeigen was passiert, wenn
Akrobatik auf Comedy trifft: Mit Spielfreude, Charme und deutscher
Straßenkunst vom Feinsten liefern sie eine Show, die gleichermaßen verblüfft
wie begeistert.
Mit viel Interaktion und lauter Spielfreude segelt die Piratenkogge durch
Mosbachs Fußgängerzone. Groß und Klein dürfen sich auf wilde Seeräuber,
Musik und Seemannsgarn freuen.
Einen ganz besonderen Ort zum Innehalten bietet das Waldorchester im
Hospitalhof: Hier entstehen Klangräume aus Naturmaterialien und
Waldinstrumenten. Wer möchte, darf selbst mitmusizieren, lauschen oder
einfach die besondere Atmosphäre genießen.
In der Ölgasse erwartet die kleinen Gäste, empfohlen ab drei Jahren, ein
fantasievolles Figurentheater. „Die rollende Stadt“ stärkt die Freundschaft,
die einem Streit zwischen einer wohlhabenden Vorderstadt und einer
Gepäckträgerstadt ein Ende bereitet.
Das deutsch-irische Duo Hippana.Maleta (Boulevard) kombiniert in „Tunnel“
Tanz und Jonglage auf höchstem Niveau. Mit rhythmischen Bewegungen,
präzisem Timing und kreativer Dynamik entsteht ein fließendes,
preisgekröntes Spektakel zwischen Bällen, Bänken und Balanceakten.
Silea (Château-Thierry-Platz) verbindet Bewegung mit Erzählkunst: In
„Carousel“ tanzt sie mit frechem Witz und nostalgischem Charme auf dem Seil
– eine leichtfüßige Show zwischen klassischem Seiltanz und moderner
Interpretation.
Spektakulär in die Höhe geht es mit Flying Street Art (Modemix-Parkplatz/Am
unteren Graben): In „Moondance“ verleiht ein schwebender glänzender Globus
einen futuristischen Charakter, während die anmutigen Bewegungen der
Künstlerinnen ein Gefühl zeitloser Schönheit hervorrufen. Komplexe
Choreografien verbinden elegante Bewegungen mit gewagter Luftakrobatik.
Und schließlich bringt die Pupped Street Band (Marktplatz / Fußgängerzone)
Musik auf die Straße – oder besser gesagt: mitten hinein ins Publikum. Mit
schrägen Figuren, Livemusik und einer Prise Anarchie sorgt diese italienische
Marching Band für gute Laune und bewegte Beine.
Das Internationale Straßentheater ist seit vielen Jahren ein Highlight des
Mosbacher Sommers – und ein Fest für alle Generationen. Ob Jung oder Alt,
neugierig oder zufällig vorbeigekommen: Wer sich am 31. August in der
Innenstadt aufhält, wird Teil eines besonderen Kulturerlebnisses.
Alle Veranstaltungen sind kostenlos und frei zugänglich. Das vollständige
Programm samt Spielzeiten finden Interessierte in dem ca. eine Woche vor der
Veranstaltung erscheinenden Flyer. Dieser ist auf www.mosbach.de abrufbar
bzw. liegt als Printversion in Mosbacher Geschäften aus.
Quelle: Stadtverwaltung Mosbach