  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

10.08.2025, 1:30 Uhr

Metropolregion Rhein-Neckar News – Wetterfrosch: Hitzewelle in den nächsten Tagen – Sommer zeigt sich mit Hochtemperaturen

Mannheim / Heidelberg / Ludwigshafen / Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Überblick: Wettertrend vom 10.–22. August 2025

1. Wochenende und Wochenstart (10.–12. August): Hitzewelle und Sonnenschein

Am Sonntag (10.8.) Aufheiterungen und zwichen 28-32 °C, gefolgt von sonnigem und heißem Wetter am Montag.

Am Dienstag (12.8.) scheint die Sonne teils getrübt, aber weiterhin sehr heiß – bis zu 34 °C.

2. Wochenmitte (13.–15. August): Höhepunkt & spätere Milderung

Mittwoch (13.8.) erreicht mit 34-37 °C einen eindeutigen Höhepunkt der Hitze.

Danach Temperaturen bei etwa 31-33 °C bei weiterhin sehr heißem und teils bewölktem Wetter am Donnerstag (14.8.) und Freitag (15.8.).

3. Wochenende und darauffolgender Wochenstart (16.–19. August): Übergangsphase zu angenehmerem Wetter

Ein leichter Rückgang der Temperaturen: 32-33 °C am Samstag (16.8.), gefolgt von 31 °C am Sonntag (17.8.).

Anfang der Woche (18.–19. August): Weiterhin warm, tagsüber jedoch nur noch 28–30 °C bei Wechsel von Sonne und Wolken.

4. Wochenverlauf (20.–22. August): Milder und feuchter

Mittwoch (20.8.) startet örtlich mit anhaltendem Regen am Morgen, dann bewölkt und feucht.

Donnerstag (21.8.) erneut sonnig – Hoch bei 26 °C.

Freitag (22.8.) beginnt mit möglichen morgendlichen Regenschauern, entwickelt sich aber zu einem teils sonnigen Tag mit 26 °C.

Örtliche Abweichungen sind möglich. Der Trend zeigt eher in höhere Temperaturbereiche.

Fazit & Empfehlungen:

Höchste Vorsicht bis Mitte August: Aufgrund der starken Hitze – unbedingt auf ausreichend Sonnenschutz, hydratisiert bleiben und Hitzepausen achten.

Ab Mitte der Woche (15./16.8.): Die Temperaturen bleiben hoch, sind aber spürbar erträglicher – ideal für Outdoor-Aktivitäten.

Ab dem 20. August: Wetter wird wechselhafter und frischer – Regenjacke, vielschichtige Kleidung (Zwiebelprinzip) sowie wetterfeste Planungen für Aktivitäten sind sinnvoll.

Tipps für das Wohlbefinden: Genug Trinken. Keine körperlichen Anstrengungen in der Mittagshitze. Wohnung von Hitze abschotten, soweit möglich. Anstrengende Aktivitäten in die Morgen- und Abendstunden verlegen.

Quelle: MRN-News.de Wetterfrosch, Alle Angaben ohne Gewähr.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • MRN-News.de dankt allen Werbepartnern und Meldungseinsendenden vielmals für die erfolgreiche Kooperation.
    >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Freundeskreis unterstützt Katastrophenhilfe in Pasadena – Spende nach Waldbränden und Jugend-Austausch fördern Freundschaft mit Partnerstadt

    • Ludwigshafen – Freundeskreis unterstützt Katastrophenhilfe in Pasadena – Spende nach Waldbränden und Jugend-Austausch fördern Freundschaft mit Partnerstadt
      Pasadena / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Freundeskreis Ludwigshafen-Pasadena hat nach seiner Spendenaktion 7,500 USD an Rettungsorganisationen in Pasadena überwiesen. Grund für den Aufruf waren die verheerenden Feuer in und um die Partnerstadt Pasadena im Januar gewesen.   Bevor er die Organisationen direkt erreichen konnte, ging der Spendenbetrag zunächst an ein großes Benefizkonzert in ... Mehr lesen»

      • Rhein-Neckar-Kreis / Ketsch – Fahrzeugbrand in Garage – NACHTRAG – BMW M3 durch Funkenschlag entzündet – Garage vollständig ausgebrannt – 70.000 Euro Schaden

    • Rhein-Neckar-Kreis / Ketsch – Fahrzeugbrand in Garage – NACHTRAG – BMW M3 durch Funkenschlag entzündet – Garage vollständig ausgebrannt – 70.000 Euro Schaden
      Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Wie bereits berichtet, kam es heute zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Gutenbergstraße in Ketsch. Ein 21-jähriger Mann arbeitete in einer Garage an seinem BMW M3, als sich Benzin durch einen Funkenschlag entzündete. Trotz Löschversuchen der Anwohner und dem entschlossenen Einschreiten der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr ... Mehr lesen»

      • Heiligkreuzsteinach – ERSTMELDUNG – Feuerwehreinsatz: Umgestürzter Baum sorgt für Strassenblockade auf K4123 + NACHTRAG – Strasse wieder frei

    • Heiligkreuzsteinach – ERSTMELDUNG – Feuerwehreinsatz: Umgestürzter Baum sorgt für Strassenblockade auf K4123 + NACHTRAG – Strasse wieder frei
      Heiligkreuzsteinach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (rbe) Die Feuerwehr Heiligkreuzsteinach ist am späteren Abend zu einem Einsatz an der K4123 Richtung Lampenheim mit Blaulicht ausgerückt. Dort ist ein Baum umgestürzt und blockiert aktuell die Fahrbahn. Die Feuerwehr ist mit aktuell acht Feuerwehrleuten vor Ort, um das Hindernis zu beseitigen. Es gab keinen Verkehrsunfall und ... Mehr lesen»

      • Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis – ERSTMELDUNG – Fahrzeugbrand in Garage

    • Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis – ERSTMELDUNG – Fahrzeugbrand in Garage
      Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es aufgrund eines Fahrzeugbrandes in einer Garage in der Gutenbergstraße in Ketsch zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Feuerwehr versucht derzeit, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäudeteile zu verhindern. Details zu Brandursache und Schadensausmaß sind momentan noch nicht bekannt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen»

      • Haßloch – Quadfahrer nach Frontalzusammenstoß beim HolidayPark/Plopsaland meterweit geschleudert und schwerverletzt

    • Haßloch – Quadfahrer nach Frontalzusammenstoß beim HolidayPark/Plopsaland meterweit geschleudert und schwerverletzt
      Haßloch (Pfalz) / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am heutigen Samstagvormittag, den 09.08.2025, gegen 09:45 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Haßloch ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW der Marke Seat und einem Quad auf der L529/Holidayparkstraße, gemeldet. Der 55-jährige Quadfahrer befuhr hierbei die L529 in Richtung B39, während der 47-jährige Seatfahrer in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Der Fahrer ... Mehr lesen»

      • Dudenhofen – Versuchter Einbruch in Restaurant

    • Dudenhofen – Versuchter Einbruch in Restaurant
      Dudenhofen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Restaurant in der Speyerer Straße in Dudenhofen. Unbekannter Täter drückte auf der rückwärtigen Seite des Anwesens ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Restaurants. Anschließend verließ der Täter das Anwesen wieder auf ... Mehr lesen»

      • Haßloch – Waldbrand neben L530 – NACHTRAG – ca. 6.000 m2 betroffen – Brand nach 5 Stunden gelöscht

    • Haßloch – Waldbrand neben L530 – NACHTRAG – ca. 6.000 m2 betroffen – Brand nach 5 Stunden gelöscht
      Hassloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Feuerwehr Haßloch zu Waldbrand alarmiert. Am 09.08.2025, um 06.47 Uhr wurde die Feuerwehr Haßloch zu einem großen Flächenbrand im Waldgebiet neben der L530 gerufen. Die Wehr rückte daraufhin mit acht Fahrzeugen und 32 Kräften aus. Weiteres Personal verblieb in Bereitschaft im Gerätehaus. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle brannte eine Fläche ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Zwei Mädchen am Freitagabend sexuell belästigt

    • Ludwigshafen – Zwei Mädchen am Freitagabend sexuell belästigt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden am Freitag, 08.08.2025 gegen 22:06 Uhr durch einen 17-Jahre alten Jugendlichen und einen 22-Jahre alten Mann im Ludwigshafener Innenstadtbereich angesprochen. Nachdem die beiden jungen Frauen kein Interesse an den beiden Männern signalisierten, berührten diese die Beiden gegen deren Willen ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Fahrkartenkontrolle endet in versuchter Gefährlicher Körperverletzung

    • Ludwigshafen – Fahrkartenkontrolle endet in versuchter Gefährlicher Körperverletzung
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitag, 08.08.2025 gegen 20:40, wurde ein 26-jähriger Mann aus Mutterstadt in der Straßenbahn in der Ludwigstraße durch Fahrtkartenkontrolleure kontrolliert. Hierbei konnte er keine gültige Fahrkarte vorweisen und wollte sich daher der Kontrolle entziehen. Daraufhin wurde er durch die Kontrolleure festgehalten. In Folge dessen mischte sich ein unbeteiligter 27-jähriger Mann ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – AFD-Kandidat Joachim Paul kommt nach Maudach – Gegendemonstrationen angekündigt

    • Ludwigshafen – AFD-Kandidat Joachim Paul kommt nach Maudach – Gegendemonstrationen angekündigt
      Ludwigshafen – Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – Am kommenden Sonntag wird der AfD-Politiker Joachim Paul in Maudach, einem Stadtteil von Ludwigshafen, erwartet. Der Besuch findet im Rahmen eines lokalen Wahlkampftermins (Oberbürgermeisterwahl) statt. Paul war ursprünglich als Kandidat der AfD für die Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen im September vorgesehen, wurde jedoch vom Wahlausschuss nicht zur Wahl zugelassen. ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com