Meckesheim – Tödlicher Unfall auf B45 nach Kollision mit Mauer und Schutzplanken

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Samstagmittag, gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 82-Jähriger die B45 aus Richtung Mauer kommend in Fahrtrichtung Meckesheim. Bereits auf Höhe Meckesheim-Mitte touchierte er eine Mauer und mehrere Schutzplanken. Bei einem darauffolgenden Überholvorgang, blieb er an dem Außenspiegel eines Porsches hängen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch das Überfahren eines Fahrbahnteilers hob das Fahrzeug vom Boden ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B45 bis 15:10 Uhr voll gesperrt werden. Der BMW erlitt Totalschaden. Des Weiteren wurden Schutzplanken auf einer Strecke von ca. 60 Metern beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 26.000 Euro geschätzt. Im Einsatz befanden sich die Polizei, der Rettungsdienst sowie die Freiwillige Feuerwehr Meckesheim. Zur weiteren Aufklärung des Unfallgeschehens wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg zum Unfallablauf und zur Unfallursache dauern an.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim