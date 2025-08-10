Ludwigshafen/Mannheim – Wie die Feuerwehr mitteilt kam es am Sonntag zu einer Störung innerhalb der BASF Ludwigshafen. Es wurden Schadstoffe freigesetzt. Die Anwohner auch in Mannheim sollen Fenster und Türen geschlossen halten.Es kann zu Geruchsbelästigungen kommen. Auch die Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. Es wird nachberichtet.
Es kam zu Warnmeldungen auf den Handys.
Ludwigshafen – Störung bei der BASF: Anwohner sollen Fenster geschlossen halten
