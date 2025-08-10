Ludwigshafen – NACHTRAG – Schadstoffaustritt bei BASF

Wie bereits berichtet kam es heute zu einem Schadstoffaustritt bei der BASF. Nach Recherchen durch MRN-News gab es um 9 Uhr dann die Entwarnung durch die Polizei.Es habe ein Leck gegeben, über das Schadstoffe ausgetreten waren. Dieses sei gestoppt worden. Eine Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger bestehe nicht.
-
- Mannheim / Heidelberg / Ludwigshafen / Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Überblick des Wettertrends und der Wettervorhersage vom 10.–22. August 2025 von unserem Wetterfrosch: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote 1. Wochenende und Wochenstart (10.–12. August): Hitzewelle und Sonnenschein Am Sonntag (10.8.) Aufheiterungen und zwischen 28-32 °C, gefolgt von sonnigem und heißem Wetter am Montag. Am Dienstag (12.8.) scheint die Sonne ... Mehr lesen»
- Pasadena / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Freundeskreis Ludwigshafen-Pasadena hat nach seiner Spendenaktion 7,500 USD an Rettungsorganisationen in Pasadena überwiesen. Grund für den Aufruf waren die verheerenden Feuer in und um die Partnerstadt Pasadena im Januar gewesen. Bevor er die Organisationen direkt erreichen konnte, ging der Spendenbetrag zunächst an ein großes Benefizkonzert in ... Mehr lesen»
- Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Wie bereits berichtet, kam es heute zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Gutenbergstraße in Ketsch. Ein 21-jähriger Mann arbeitete in einer Garage an seinem BMW M3, als sich Benzin durch einen Funkenschlag entzündete. Trotz Löschversuchen der Anwohner und dem entschlossenen Einschreiten der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr ... Mehr lesen»
- Heiligkreuzsteinach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (rbe) Die Feuerwehr Heiligkreuzsteinach ist am späteren Abend zu einem Einsatz an der K4123 Richtung Lampenheim mit Blaulicht ausgerückt. Dort ist ein Baum umgestürzt und blockiert aktuell die Fahrbahn. Die Feuerwehr ist mit aktuell acht Feuerwehrleuten vor Ort, um das Hindernis zu beseitigen. Es gab keinen Verkehrsunfall und ... Mehr lesen»
- Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es aufgrund eines Fahrzeugbrandes in einer Garage in der Gutenbergstraße in Ketsch zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Feuerwehr versucht derzeit, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäudeteile zu verhindern. Details zu Brandursache und Schadensausmaß sind momentan noch nicht bekannt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen»
- Haßloch (Pfalz) / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am heutigen Samstagvormittag, den 09.08.2025, gegen 09:45 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Haßloch ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW der Marke Seat und einem Quad auf der L529/Holidayparkstraße, gemeldet. Der 55-jährige Quadfahrer befuhr hierbei die L529 in Richtung B39, während der 47-jährige Seatfahrer in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Der Fahrer ... Mehr lesen»
- Dudenhofen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Restaurant in der Speyerer Straße in Dudenhofen. Unbekannter Täter drückte auf der rückwärtigen Seite des Anwesens ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Restaurants. Anschließend verließ der Täter das Anwesen wieder auf ... Mehr lesen»
- Hassloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Feuerwehr Haßloch zu Waldbrand alarmiert. Am 09.08.2025, um 06.47 Uhr wurde die Feuerwehr Haßloch zu einem großen Flächenbrand im Waldgebiet neben der L530 gerufen. Die Wehr rückte daraufhin mit acht Fahrzeugen und 32 Kräften aus. Weiteres Personal verblieb in Bereitschaft im Gerätehaus. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle brannte eine Fläche ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden am Freitag, 08.08.2025 gegen 22:06 Uhr durch einen 17-Jahre alten Jugendlichen und einen 22-Jahre alten Mann im Ludwigshafener Innenstadtbereich angesprochen. Nachdem die beiden jungen Frauen kein Interesse an den beiden Männern signalisierten, berührten diese die Beiden gegen deren Willen ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitag, 08.08.2025 gegen 20:40, wurde ein 26-jähriger Mann aus Mutterstadt in der Straßenbahn in der Ludwigstraße durch Fahrtkartenkontrolleure kontrolliert. Hierbei konnte er keine gültige Fahrkarte vorweisen und wollte sich daher der Kontrolle entziehen. Daraufhin wurde er durch die Kontrolleure festgehalten. In Folge dessen mischte sich ein unbeteiligter 27-jähriger Mann ... Mehr lesen»
Metropolregion Rhein-Neckar News – Wetterfrosch: Hitzewelle in den nächsten Tagen – Sommer zeigt sich mit Hochtemperaturen
Ludwigshafen – Freundeskreis unterstützt Katastrophenhilfe in Pasadena – Spende nach Waldbränden und Jugend-Austausch fördern Freundschaft mit Partnerstadt
Rhein-Neckar-Kreis / Ketsch – Fahrzeugbrand in Garage – NACHTRAG – BMW M3 durch Funkenschlag entzündet – Garage vollständig ausgebrannt – 70.000 Euro Schaden
Heiligkreuzsteinach – ERSTMELDUNG – Feuerwehreinsatz: Umgestürzter Baum sorgt für Strassenblockade auf K4123 + NACHTRAG – Strasse wieder frei
Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis – ERSTMELDUNG – Fahrzeugbrand in Garage
Haßloch – Quadfahrer nach Frontalzusammenstoß beim HolidayPark/Plopsaland meterweit geschleudert und schwerverletzt
Dudenhofen – Versuchter Einbruch in Restaurant
Haßloch – Waldbrand neben L530 – NACHTRAG – ca. 6.000 m2 betroffen – Brand nach 5 Stunden gelöscht
Ludwigshafen – Zwei Mädchen am Freitagabend sexuell belästigt
Ludwigshafen – Fahrkartenkontrolle endet in versuchter Gefährlicher Körperverletzung
-
Ludwigshafen – Unternehmergespräch im Turmrestaurant im Ebertpark mit Gordon Schnieder und Marion Schneid (VIDEO)
Ludwigshafen – CDU-Fraktionsvorsitzender Gordon Schnieder und Marion Schneid besuchten Gesundheitsdienstleister MD Medicus (VIDEO)
Heidelberg – Konzeptladen “Heart Work” – Ein erfolgreiches Projekt des Programms “Mittendrinnenstadt”(Video)
-
-
-
-