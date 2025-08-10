Ludwigshafen – Nach BASF-Produktaustritt – 30 Minuten bis zur Bevölkerungswarnung über KATWARN und NINA – Im absoluten Ernstfall zu lange?!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (rbe) Nach dem heutigen Austritt von Chemikalien im BASF-Werksteil Süd, der mit einer extremen Geruchsbelästigung in großen Teilen Ludwigshafens und angrenzender Bereiche einherging, stellt sich die Frage: Wie lange darf es dauern, bis die Bevölkerung über einen solchen Vorfall informiert wird und damit entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen kann?

Auf Nachfrage bestätigte die Feuerwehr Ludigshafen, dass es vom heutigen internen Bekanntwerden des Vorfalls, der sich um etwa 7:20 Uhr morgens zugetragen hat, bis zur Aktivierung der Bevölkerungswarnung über KATWARN und NINA rund 30 Minuten gedauert hat. Leser berichten, dass bis dahin der Geruch bereits in ihre Wohnungen gezogen war.

Im Nachgang stellte sich zudem heraus, dass die heute freigesetzten Stoffe eine erhebliche Gefährdung mit sich bringen können. So sind laut BASF-Mitteilung die freigesetzten Chemikalien Ethylacrylat-Ethanol, Dimethylaminoethanol und Dimethylaminoethylacrylat in den jeweiligen Sicherheitsdatenblättern wie folgt gekennzeichnet:

• Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

• Lebensgefahr bei Einatmen.

• Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

• Giftig bei Hautkontakt.

• Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Nur aufgrund der geringen Freisetzungskonzentrationen beim heutigen Vorfall, kam es nicht zu einem potenziel schwerwiegenderen Unglück.

Auch wenn der Gestank, laut Angaben von BASF und Feuerwehr Ludwigshafen, in diesem konkreten Fall nicht mit einer Gesundheitsgefährdung einherging, so verbleibt ein mulmiges Gefühl, vorallem, da sich dies erst im Laufe des Einsatzes herausstellte.

Doch was, wenn es sich nicht um harmlose Konzentrationen potenziell gefährlicher Stoffe in der Luft handelt, sondern größere Mengen tödlicher Gase oder Chemikalien freigesetzt werden, die nicht nur im engeren Umkreis Schäden hervorrufen und bei denen 30 Minuten vielleicht schon über Leben und Tod entscheiden können? Ist eine derartig lange Dauer bis zur Warnung der Bevölkerung dann noch akzeptabel?

Auf Nachfrage bei der Pressestelle der Feuerwehr Ludwigshafen, wurde uns mitgeteilt, dass in einem solchen Fall noch andere Warnmöglichkeiten seitens der BASF bestehen. So kann die BASF bei schweren Vorfällen ein Sirenenwarnsystem auslösen, das zumindest auf eine akute Gefahr hinweist. Allerdings wurde ebenfalls bestätigt, dass die Warnung über andere Bevölkerungswarnsysteme wie KATWARN, NINA oder CELL-BROADCASTING nur durch die Behörden ausgelöst werden kann. Hier können vom Bekanntwerden eines Vorfalles im Werk bis zur Aktivierung der Warnung durch die zuständigen Stellen durchaus einige bis mehrere Minuten vergehen, in denen potenziel bereits eine tödliche Gefahr bestehen kann.

Insofern gilt es, die Abläufe bei Bevökerungswarnungen noch weiter zu optimieren, zu verbessern und Warnzeiträume zu verkürzen, um so die breite Bevölkerung schneller informieren zu können. Zudem muss die Bevölkerung regelmäßiger und vermehrter über die in einem solchen Fall zu ergreifenden Schritte informiert werden.

Der Vorfall heute sollte daher ein Weckruf sein, die Warnvorgänge zu überprüfen und soweit möglich weiter zu beschleunigen.

Text: Raphael Ebler