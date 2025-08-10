Ludwigshafen – Joachim Paul (AfD) in Maudach

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. AfD und Gegendemonstranten treffen heute,Sonntag,den 10.08.2025, in der Ortsmitte in Lu-Maudach aufeinander. Joachim Paul, der urspünglich als OB-Kandidat für die Stadt Ludwigshafen vorgesehen war, jedoch vom Wahlausschuss nicht zugelassen wurde spricht vor AfD Anhängern über seinen Wahlkampf und die Entscheidung, ihn von der Wahl auszuschließen. Gleichzeitig machen Gegendemonstranten ihr Ablehnung deutlich. Die Stimmung ist bislang friedlich. Die Polizei zeigt Präsenz.
Quelle: MRN-News