Ludwigshafen – Freundeskreis unterstützt Katastrophenhilfe in Pasadena – Spende nach Waldbränden und Jugend-Austausch fördern Freundschaft mit Partnerstadt

Pasadena / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Freundeskreis Ludwigshafen-Pasadena hat nach seiner Spendenaktion 7,500 USD an Rettungsorganisationen in Pasadena überwiesen. Grund für den Aufruf waren die verheerenden Feuer in und um die Partnerstadt Pasadena im Januar gewesen.



Bevor er die Organisationen direkt erreichen konnte, ging der Spendenbetrag zunächst an ein großes Benefizkonzert in Pasadena, das zur Unterstützung der lokalen Rettungskräfte vor Ort stattgefunden hatte und als dessen Sponsor der Freundeskreis Ludwigshafen-Pasadena fungierte. Organisator des Konzerts war Nat Nehdar, der bereits im Vorfeld im engen Austausch mit dem Vorstand des Freundeskreises stand und der Veranstaltungen dieser Art schon häufig auf die Beine gestellt hat.

Nehdar verteilte den erhaltenen Spendenbetrag im Anschluss auf verschiedene Organisationen um. So erhielt die Pasadena Fire Fighters Association 3.500 USD, die Sierra Madre Fire Fighters Associations bekamen 3.000 USD und 1.000 USD gingen an die Pasadena Police Officers Association.

“Neben dem materiellen Wert, den wir übermittelt haben, ist es uns auch gelungen, die Freundschaft zwischen den Menschen unserer beiden Partnerschaftsstädte zu stärken und ein Band der Menschlichkeit über Grenzen hinaus zu knüpfen,” sagt Vorstandsmitglied Katharina Entenmann und ist zufrieden mit dem Erfolg der Spendenaktion.

Aber nicht nur Hilfe in der Not ist dem Verein ein Anliegen. Zu seinen wichtigsten Tätigkeiten zählt der Jugend-Austausch, bei dem junge Menschen aus Pasadena nach Ludwigshafen kommen und hier ein Praktikum machen können sowie umgekehrt. Zur großen Freude des Vorstands war es in diesem Jahr zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wieder möglich, jemanden aus Pasadena begrüßen zu können. Dabei handelte es sich um die 20-jährige Ava Hargrove.

In der Zeit, die sie im Juli in Ludwigshafen verbrachte, lebte sie bei verschiedenen Gastfamilien und absolvierte ein Praktikum bei der Kongress- und Marketinggesellschaft Lukom. Nach der Arbeit und an den Wochenenden erlebte sie dann mit vielen Vereinsmitgliedern die Sehenswürdigkeiten der Rhein-Neckar-Region und hatte sogar einmal die Möglichkeit, beim 1.FCC Ludwigshafen Fußball zu spielen – ein Hobby, das sie daheim in den USA mit Leidenschaft betreibt.

Nach vier aufregenden Wochen ging es für Ava am 30. Juli wieder nach Hause – mit vielen bleibenden Erinnerungen im Gepäck.

Quelle: Freundeskreis Ludwigshafen-Pasadena e.V.