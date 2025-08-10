Ludwigshafen – BASF: Produktaustritt – ABSCHLUSSNACHTRAG – Alle Warnungen aufgehoben – Infos zu Sicherheitsmerkmalen der ausgetretenen Chemikalien

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Abschlussmeldung der Feuerwehr Ludwigshafen: (ots) (BS) Am 10. August 2025, kurz vor 7:30 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen über die Leitstelle der Werkfeuerwehr BASF über einen Produktaustritt innerhalb des Werkes informiert.

Kurz darauf erreichten auch die ersten Meldungen aus der Bevölkerung über deutlich wahrnehmbare Gerüche die Integrierte Leitstelle. Aufgrund der Meldungen wurden zwei Messfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen in die betroffenen Stadtteile entsandt und eigene Stoffrecherchen sowie eine Stoffausbreitungsberechnung durchgeführt. Gleichzeitig wurde die Bevölkerung über den Produktaustritt informiert und gebeten, Fenster und Türen zu schließen und sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Die Warnung konnte im weiteren Verlauf des Einsatzes in Abstimmung mit der Einsatzleitung der Werkfeuerwehr der BASF herabgestuft werden. Zwischenzeitlich konnte die Bevölkerungswarnung aufgehoben werden, nachdem in Absprache mit der Einsatzleitung der Werkfeuerwehr der BASF alle Messergebnisse unterhalb kritischer Grenzwerte lagen und somit zu keiner Zeit eine Gefährdung für Menschen und Umwelt bestand.

Der Feuerwehreinsatz ist beendet.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 15 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen.

Quelle: Feuerwehr Ludwigshafen

ERGÄNZENDE MELDUNG ÜBER SICHERHEITSASPEKTE DER CHEMIKALIEN:

Die von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen aktivierte Bevölkerungswarnung wurde zurückgenommen. BASF hat unter der gebührenfreien Telefonnummer (0800) 50 50 500 ein Bürgertelefon eingerichtet.

Ethylacrylat-Ethanol, Dimethylaminoethanol und Dimethylaminoethylacrylat sind in den jeweiligen Sicherheitsdatenblättern wie folgt gekennzeichnet:

• Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

• Lebensgefahr bei Einatmen.

• Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

• Giftig bei Hautkontakt.

• Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Die zuständigen Behörden sind informiert.

Quelle: BASF SE

VORHERGEHENDE MELDUNGEN:

Ludwigshafen – BASF: Produktaustritt – 2. NACHTRAG – Schadstoff-Gemisch aus Ethylacrylat-Ethanol, Dimethylaminoethanol sowie Dimethylaminoethylacrylat

Ludwigshafen – NACHTRAG – Schadstoffaustritt bei BASF

Ludwigshafen – Störung bei der BASF: Anwohner sollen Fenster geschlossen halten