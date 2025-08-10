Ludwigshafen – BASF: Produktaustritt – 2. NACHTRAG – Schadstoff-Gemisch aus Ethylacrylat-Ethanol, Dimethylaminoethanol sowie Dimethylaminoethylacrylat

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute, 10. August, kam es gegen 7.20 Uhr in einem Betrieb im Werksteil Süd der BASF SE in Ludwigshafen zu einem Produktaustritt. Der Produktaustritt fand in

einem Produktionsgebäude statt. Dabei trat ein Gemisch aus Ethylacrylat-Ethanol, Dimethylaminoethanol sowie Dimethylaminoethylacrylat aus. Die BASF-Werkfeuerwehr war im Einsatz und stoppte den Produktaustritt. Das Produkt wurde mit Bindemittel aufgenommen und fachgerecht entsorgt. Die Ursache wird noch ermittelt. Es gab keine Verletzten.

Die Umweltmesswägen der BASF waren innerhalb und außerhalb des Werksgeländes unterwegs und stellten einen starken Geruch mit abnehmender Intensität fest, der in südliche Richtung zieht.

Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen hat eine Bevölkerungswarnung aktiviert. Die Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. BASF hat unter der gebührenfreien Telefonnummer (0800) 50 50 500 ein Bürgertelefon eingerichtet.

Die zuständigen Behörden sind informiert.

Quelle:. BASF SE

ERGÄNZUNGSMELDUNG DURCH FEUERWEHR:

Ludwigshafen: Geruchsbelästigung nach Produktaustritt in der BASF im Stadtgebiet Ludwigshafen

(BS) Am 10. August 2025, um 7:23 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen über die Leitstelle der Werkfeuerwehr BASF über einen Produktaustritt innerhalb des Werkes informiert.

Kurz darauf erreichten auch die ersten Meldungen aus der Bevölkerung über deutlich wahrnehmbare Gerüche die Integrierte Leitstelle. Aufgrund der Meldungen wurden zwei Messfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen in die betroffenen Stadtteile entstandt und eigene Stoffrecherchen sowie eine Stoffausbreitungsberechnung durchgeführt. Gleichzeitig wurde die Bevölkerung über den Produktaustritt informiert und gebeten, Fenster und Türen zu schließen und sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Die Warnung konnte im weiteren Verlauf des Einsatzes in Abstimmung mit der Einsatzleitung der Werkfeuerwehr der BASF herabgestuft werden.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 15 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen.

Während des Einsatzes musste die Feuerwehr zu einem weiteren Einsatz im Stadtgebiet ausrücken.

Quelle: Feuerwehr Ludwigshafen

