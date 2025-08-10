Ludwigshafen – Alpha – Ein Glaubenskurs für Sinnsucher

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Warum bin ich hier? War das schon alles im Leben? Gibt es Gott und wie kann ich ihn besser kennenlernen? Diese Fragen stellen sich manche, die wenig Kontakt zur Kirche haben, aber auch manche guten Kirchgänger. Nachdem der Alphakurs in den beiden letzten Jahren eine gute Resonanz gefunden haben, starten wir am Dienstag, 26. August 2025 in unserer Pfarrei den näch-sten Kurs. Jeden Dienstag, 19.00 Uhr wird dieser Glaubenskurs im Pfarrheim St. Michael Maudach in der Schilfstraße angeboten.

Der Kurs ist kostenlos und überkonfessionell. Er umfasst elf Abende und endet am 4. November. Nach einem gemeinsamen Essen führt ein Kurzfilm in das Thema der Woche ein. Anschließend gibt es einen offenen Austausch in Kleingruppen mit viel Raum für Fragen. Jeder Abend umfasst rund zwei Stunden. Zum Programm gehört auch ein Wochenende, das wir am 10./11. Oktober gemeinsam im Begegnungszentrum „Quelle“ in Lachen-Speyerdorf verbringen.

Eingeladen sind alle, die einfach nur neugierig sind, in ihrem Glauben sprachfähiger werden möchten oder sich auch in Gemeinschaft mit anderen Sinnsuchern austauschen wollen. Alpha, ursprünglich in England entstanden, wird inzwischen von allen großen christlichen Kirchen und Glaubensgemeinschaften in über 150 Ländern unterstützt. Gerade die letztjährige Erfahrung hat gezeigt, dass der Alphakurs auch eine hervorragende Vorbereitung auf die Erwachsenenfirmung darstellt, die in diesem Jahr am Sonntag, 9. November im Speyerer Dom stattfindet. Eine Anmeldung bis zum 15. August erleichtert die Planung. Aber auch Kurzentschlossene sind jederzeit willkommen!

Weitere Informationen beim Pastoralteam und dem Pfarramt:

Deidesheimer Str. 2, 67067 Ludwigshafen, pfarramt.lu.hl-katharina-von-siena@bistum-speyer.de, Tel. 0621 / 55 33 24 oder auf der Homepage alphakurs.de .

Themen der Alpha-Abende 2025

26. August Hat das Leben mehr zu bieten?

02. September Wer ist Jesus?

09. September Warum starb Jesus?

16. September Was gibt mir Gewissheit im Glauben?

23. September Warum und wie bete ich?

30. September Wie kann man die Bibel lesen?

07. Oktober Wie führt uns Gott?

10./11. Oktober Alpha-Wochenende in Lachen-Speyerdorf

Wer ist und was tut der Heilige Geist?

Wie mache ich das Beste aus meinem Leben?

14. Oktober Wie widerstehe ich dem Bösen? (Pfarrsaal St. Hedwig)

21. Oktober Warum und wie mit anderen darüber reden?

28. Oktober Heilt Gott heute noch?

04. November Welchen Stellenwert hat die Kirche?

jeweils 19.00 Uhr im Pfarrheim St. Michael Maudach

Quelle: Pfarrei Hl. Katharina von Siena Ludwigshafen