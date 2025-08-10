Kirrweiler – Hund verursacht Verkehrsunfall und flüchtet – Zeugenaufruf

Kirrweiler / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitag, den 08.08.2025, gegen 20:30 Uhr, ereignete sich auf der L515 zwischen Kirrweiler und Duttweiler ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines freilaufenden Hundes. Der Hund rannte aus dem Feld unverhofft auf die Fahrbahn und wurde dabei von einer 59-jährigen Pkw-Fahrerin erfasst. Im Anschluss flüchtete der Hund in Richtung Kirrweiler. Eine Absuche im Nahbereich verlief negativ. Der Hund wird als Husky, Farbe weiß / grau, trug eine rot / blaue Leine. Weitere Hinweise zum Hund oder dem Eigentümer liegen nicht vor. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von ca. 2000,- EUR. Ob der Hund verletzt wurde ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben, Tel.: 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle:

Polizeidirektion Landau