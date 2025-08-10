Heidelberg – Fauler Pelz – Neue Pläne für Nutzung des ehemaliges Gefängnisses vorgestellt (VIDEO)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Gefängnis Fauler Pelz ist Geschichte. Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha, Oberbürgermeister Eckart Würzner und Vertreter der Universität Heidelberg präsentierten kürzlich die Pläne zur Umnutzung des Gebäudekomplexes.Die Zwischennutzung des Faulen Pelz für den Maßregelvollzug psychisch kranker Straftäter ist beendet. Zukünftig wird die Universität den Großteil der Gebäude umgestalten und nutzen. Vor Ort wurde auch eine Bilanz der bisherigen Nutzung des Faulen Pelz gezogen. Manne Lucha und OB Würzner erklären im Video weitere Details.
https://www.youtube.com/watch?v=-cnhsQroqoI