Eberbach / Schönbrunn – Ladung verloren, Motorradfahrer stürzen und verletzen sich – Zeugen gesucht

Eberbach / Schönbrunn / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Samstag den 09.08.2025 gegen 16.00 Uhr befuhren ein 66-jähriger Mann mit seiner Ducati sowie ein 66-jähriger Yamaha-Fahrer die L 590 von Eberbach kommend in Fahrtrichtung Schönbrunn. In einer dortigen Linkskurve kamen die beiden Motorradfahrer zu Fall. Ursächlich hierfür war eine nicht unerhebliche Menge (14 qm) an Splitt, welche sich über die Fahrbahn verteilte.

Der Ducati Fahrer erlitt bei dem Sturzgeschehen keine Verletzungen, der Yamaha-Fahrer zog sich eine Fraktur seines rechten Schlüsselbeines sowie meherere Prellungen zu. Ein Verkehrsteilnehmer leistete Erste Hilfe, im Fortgang wurde der verletzte Motorradfahrer in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. An der Ducati entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro. Die Yamaha war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste durch eine Fachfirma abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich hierbei auf ca. 4000,00 Euro.

Die Fahrbahn wurde gereinigt. Bei einer Nachschau in der näheren Umgebung konnte eine weitere “Splittstraße” mit einer Fläche von ca. 18 qm festgestellt werden. Hier wurde die Fahrbahn ebenfalls gereinigt.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt bzw. zum Verursacher des Hindernisses mitteilen können, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0 aufzunehmen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim