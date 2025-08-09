Weinheim – in der fünften Jahreszeit



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Altstadtkerwe ist eröffnet – Langer Tisch wieder im Schlosspark

Jetzt ist unter den Burgen wieder alles anders. In Weinheim ist die fünfte

Jahreszeit angebrochen: Seit Freitag wird in den Gassen, auf dem Marktplatz und im

Schlosspark die Altstadtkerwe gefeiert. Noch bis Montagabend herrscht der

Ausnahmezustand.

Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just eröffnete die Kerwe vom Balkon des Alten

Rathauses am Marktplatz gemeinsam mit Martin Schmitt, dem neuen Vorsitzenden des

Kerwe- und Heimatvereins. Der obligatorische Ruf: „Wem ghert die Kerwe?“ wurde am

Marktplatz von vielen Stimmen beantwortet. Schmitt und Just dankten vor allem den

Sicherheits- und Ordnungskräften, die das Fest so wie sicher wie möglich machen.



Nach dem Kerwetanz von Heimatvereinen der Region zog ein Zug der Kerwegäste in den

Schlosspark, wo erstmals Spitzenkoch Tristan Brandt den Langen Tisch bewirtete. Dort

Carola und Walter Stier schnitten den Kerwekuchen an, OB Just stach mit gekonnten

Schlägen das Bierfass an.

Zu dieser Zeit brodelte in den Weinheimer Altstadtgassen schon das Kerwetreiben. Das

wird bis Montagabend nicht anders. Die Weinheimer Kerwe ist das größte Sommerfest der

Bergstraße, die perfekte Mischung zwischen Brauchtum und Straßenparty. Ein Highlight

im wahrsten Sinne des Wortes ist in diesem Jahr die Illumination des Schlossparks am

Samstagabend, erstmals sogar ohne Eintritt.

