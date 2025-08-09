Weinheim – in der fünften Jahreszeit

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Altstadtkerwe ist eröffnet – Langer Tisch wieder im Schlosspark
Jetzt ist unter den Burgen wieder alles anders. In Weinheim ist die fünfte
Jahreszeit angebrochen: Seit Freitag wird in den Gassen, auf dem Marktplatz und im
Schlosspark die Altstadtkerwe gefeiert. Noch bis Montagabend herrscht der
Ausnahmezustand.
Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just eröffnete die Kerwe vom Balkon des Alten
Rathauses am Marktplatz gemeinsam mit Martin Schmitt, dem neuen Vorsitzenden des
Kerwe- und Heimatvereins. Der obligatorische Ruf: „Wem ghert die Kerwe?“ wurde am
Marktplatz von vielen Stimmen beantwortet. Schmitt und Just dankten vor allem den
Sicherheits- und Ordnungskräften, die das Fest so wie sicher wie möglich machen.
Nach dem Kerwetanz von Heimatvereinen der Region zog ein Zug der Kerwegäste in den
Schlosspark, wo erstmals Spitzenkoch Tristan Brandt den Langen Tisch bewirtete. Dort
Carola und Walter Stier schnitten den Kerwekuchen an, OB Just stach mit gekonnten
Schlägen das Bierfass an.
Zu dieser Zeit brodelte in den Weinheimer Altstadtgassen schon das Kerwetreiben. Das
wird bis Montagabend nicht anders. Die Weinheimer Kerwe ist das größte Sommerfest der
Bergstraße, die perfekte Mischung zwischen Brauchtum und Straßenparty. Ein Highlight
im wahrsten Sinne des Wortes ist in diesem Jahr die Illumination des Schlossparks am
Samstagabend, erstmals sogar ohne Eintritt.
Quelle: Stadtverwaltung Weinheim