Südpfalz – Zwölf junge Menschen, ein Ziel: Zukunft gestalten bei der VR Bank Südpfalz



Südpfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit frischem Elan und einer ordentlichen Portion Vorfreude sind zwölf junge Menschen

am 4. August bei der VR Bank Südpfalz in ihre berufliche Zukunft gestartet.

Ob Bank- oder Immobilienkaufleute, Marketing- oder Immobilienwirtschaftsstudium – die

Nachwuchskräfte bringen vielfältige Talente und Interessen mit. Gleich drei duale

Studiengänge sind vertreten:

•BWL-Bank: Tristan Heil (Wörth) und Patricia Knaus (Offenbach)

•BWL-Immobilienwirtschaft: Lenka Wolter (Hettstedt/St. Leon-Rot)

•BWL Marketing Management: Sina Benzing (Neuhofen)

Die Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau absolvieren Adrian Becker (Weingarten),

Oliwia Bembenek (Hördt), Henry Fischer (Hördt), Dennis Hoffmann (Ottersheim), Jannis

Klein (Kuhardt) und Lucas Wetzel (Wörth). Immobilienkauffrau wird Laura Deubig

(Rülzheim). Zusätzlich beginnt Maximilian Würtz (Knöringen) sein Jahrespraktikum in

Kooperation mit der Fachoberschule.

In ihrer ersten Woche erhielten die jungen Menschen einen abwechslungsreichen

Einblick in die VR Bank Südpfalz – von Strukturen und Arbeitsweisen bis hin zur

gelebten Philosophie. Ausbildungsleiterin Simone Hengen und Kollegin Elke Schehl

aus dem Bereich Ausbildung und Young Talent Management gestalteten gemeinsam

mit Expertinnen und Experten aus den Fachbereichen ein vielseitiges Programm:

Fachschulungen, Methodentrainings, praxisnahe Tipps – und genügend Zeit zum

gegenseitigen Kennenlernen. Ein besonderes Highlight: die Farb- und Stilberatung

unter dem Motto „Dress to Success“, die den zukünftigen Profis wertvolle Impulse für

ihren Auftritt im Kundenkontakt mitgab.„Während der Ausbildung entwickeln wir alle

Kompetenzbereiche gezielt weiter – fachlich, methodisch und persönlich. Die

verschiedenen Bausteine greifen dabei wie Zahnräder ineinander“, erklärt Simone

Hengen.

Am ersten Tag begrüßten die Vorstände Jürgen Büchler und Clifford Jordan die neuen

Talente persönlich. „Unsere Auszubildenden sind die Zukunft der Bank. Wir fördern und

fordern sie, um das Beste aus jedem Einzelnen herauszuholen“, betont Clifford Jordan.

Jürgen Büchler ergänzt: „Wer bei uns lernt, bekommt früh Verantwortung – durch

eigenverantwortliche Projekte und echtes Mitgestalten ab Tag eins. Kommunikation auf

Augenhöhe ist für uns selbstverständlich.“

Die Bewerbungsphase für den Ausbildungsstart 2026 ist eröffnet. Interessierte finden

alle Informationen zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten unter www.komm-einfach.de.

Bilduntertitel:

Die neuen Auszubildenden und dualen Studenten der VR Bank Südpfalz eG

Stehend v.l.n.r: Elke Schehl, Lenka Wolter, Jannis Klein, Patricia Knaus, Adrian Dominik Becker,

Sina Benzing, Dennis Hoffmann, Oliwia Bembenek, Maximilian Würtz, Simone Hengen

Sitzend v.l.n.r: Lucas Wetzel, Tristan Heil, Laura Deubig, Henry Fischer

Quelle: VR Bank Südpfalz eG