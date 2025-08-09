Südpfalz – Zwölf junge Menschen, ein Ziel: Zukunft gestalten bei der VR Bank Südpfalz

Südpfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit frischem Elan und einer ordentlichen Portion Vorfreude sind zwölf junge Menschen
am 4. August bei der VR Bank Südpfalz in ihre berufliche Zukunft gestartet.
Ob Bank- oder Immobilienkaufleute, Marketing- oder Immobilienwirtschaftsstudium – die
Nachwuchskräfte bringen vielfältige Talente und Interessen mit. Gleich drei duale
Studiengänge sind vertreten:
•BWL-Bank: Tristan Heil (Wörth) und Patricia Knaus (Offenbach)
•BWL-Immobilienwirtschaft: Lenka Wolter (Hettstedt/St. Leon-Rot)
•BWL Marketing Management: Sina Benzing (Neuhofen)
Die Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau absolvieren Adrian Becker (Weingarten),
Oliwia Bembenek (Hördt), Henry Fischer (Hördt), Dennis Hoffmann (Ottersheim), Jannis
Klein (Kuhardt) und Lucas Wetzel (Wörth). Immobilienkauffrau wird Laura Deubig
(Rülzheim). Zusätzlich beginnt Maximilian Würtz (Knöringen) sein Jahrespraktikum in
Kooperation mit der Fachoberschule.
In ihrer ersten Woche erhielten die jungen Menschen einen abwechslungsreichen
Einblick in die VR Bank Südpfalz – von Strukturen und Arbeitsweisen bis hin zur
gelebten Philosophie. Ausbildungsleiterin Simone Hengen und Kollegin Elke Schehl
aus dem Bereich Ausbildung und Young Talent Management gestalteten gemeinsam
mit Expertinnen und Experten aus den Fachbereichen ein vielseitiges Programm:
Fachschulungen, Methodentrainings, praxisnahe Tipps – und genügend Zeit zum
gegenseitigen Kennenlernen. Ein besonderes Highlight: die Farb- und Stilberatung
unter dem Motto „Dress to Success“, die den zukünftigen Profis wertvolle Impulse für
ihren Auftritt im Kundenkontakt mitgab.„Während der Ausbildung entwickeln wir alle
Kompetenzbereiche gezielt weiter – fachlich, methodisch und persönlich. Die
verschiedenen Bausteine greifen dabei wie Zahnräder ineinander“, erklärt Simone
Hengen.
Am ersten Tag begrüßten die Vorstände Jürgen Büchler und Clifford Jordan die neuen
Talente persönlich. „Unsere Auszubildenden sind die Zukunft der Bank. Wir fördern und
fordern sie, um das Beste aus jedem Einzelnen herauszuholen“, betont Clifford Jordan.
Jürgen Büchler ergänzt: „Wer bei uns lernt, bekommt früh Verantwortung – durch
eigenverantwortliche Projekte und echtes Mitgestalten ab Tag eins. Kommunikation auf
Augenhöhe ist für uns selbstverständlich.“
Die Bewerbungsphase für den Ausbildungsstart 2026 ist eröffnet. Interessierte finden
alle Informationen zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten unter www.komm-einfach.de.
Bilduntertitel:
Die neuen Auszubildenden und dualen Studenten der VR Bank Südpfalz eG
Stehend v.l.n.r: Elke Schehl, Lenka Wolter, Jannis Klein, Patricia Knaus, Adrian Dominik Becker,
Sina Benzing, Dennis Hoffmann, Oliwia Bembenek, Maximilian Würtz, Simone Hengen
Sitzend v.l.n.r: Lucas Wetzel, Tristan Heil, Laura Deubig, Henry Fischer
Quelle: VR Bank Südpfalz eG