Mosbach-Neckarelz – Vermisster Schwimmer im Neckar – Suche bislang erfolglos – Zeugenaufruf

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 8.8.2025 kurz nach 18 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf dem Gelände des Ruderclub Neptun, im Bereich deren Slipanlage, ein junger Mann vermisst werde. Durch eine Befragung anwesender Personen, konnte die Polizei ermitteln, dass 2 zwei junge Männer von der Uferseite Neckarelz losgeschwommen sind. Einer der beiden drehte jedoch um, da er zu erschöpft war. Als er nochmals zurück schaute, war der Versmisste wenige Meter vor dem Obrigheimer Ufer entfernt. Danach verlor er ihn aus den Ausgen.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Sportboot, auf dem sich mehrere Personen befunden haben und welches einen Reifen hinter sich herzog, im dortigen Bereich umher, und dann zu Tal weg. Neben Beamten des Polizeireviers Mosbach und der Wasserschutzpolizei Heilbronn waren DLRG , DRK und Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Suche aus der Luft mit einer Drohne wurde durch einen Polizeihubschrauber ergänzt. Durch das DRK wurden Flächensuchhunde sowie ein speziell ausgebildeter Wassersuchhund eingesetzt. Bislang blieb die Suche erfolglos. Die Polizei bittet Personen, die sich in diesem Zeitraum im dortigen Bereich aufgehalten haben und sachdienliche Angaben machen können, insbesondere über das Sportboot, sich bei der Wasserschutzpolizei Heilbronn (07131-92180) zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Einsatz