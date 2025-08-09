Mannheim – Zwei Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitagabend kam es gegen 19:30 Uhr auf der Neckarvorlandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern, bei dem ein Beteiligter schwer und ein weiterer leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren ein 18-jähriger Fahrer einer Piaggio und ein 19-jähriger Fahrer einer Aprilia die Neckarvorlandstraße vom Salzkai kommend. Zeugenangaben zufolge kam es vermutlich zu einer Fehlkommunikation: Der 18-Jährige setzte den Blinker, um nach links in die Hafenstraße abzubiegen, während der 19-Jährige zeitgleich links an ihm vorbeifahren wollte.

In der Folge kam es zum seitlichen Zusammenstoß, bei dem sich Kleidungsstücke des Piaggio-Fahrers verfingen und er mehrere Meter mitgeschleift wurde. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Aprilia-Fahrer kam ebenfalls zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Beide Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro. Die beteiligten Motorräder wurden durch Bekannte auf die Seite gestellt und anschließend selbstständig abgeschleppt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim