  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

09.08.2025, 8:05 Uhr

Mannheim – Zwei Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitagabend kam es gegen 19:30 Uhr auf der Neckarvorlandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern, bei dem ein Beteiligter schwer und ein weiterer leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren ein 18-jähriger Fahrer einer Piaggio und ein 19-jähriger Fahrer einer Aprilia die Neckarvorlandstraße vom Salzkai kommend. Zeugenangaben zufolge kam es vermutlich zu einer Fehlkommunikation: Der 18-Jährige setzte den Blinker, um nach links in die Hafenstraße abzubiegen, während der 19-Jährige zeitgleich links an ihm vorbeifahren wollte.

In der Folge kam es zum seitlichen Zusammenstoß, bei dem sich Kleidungsstücke des Piaggio-Fahrers verfingen und er mehrere Meter mitgeschleift wurde. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Aprilia-Fahrer kam ebenfalls zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Beide Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro. Die beteiligten Motorräder wurden durch Bekannte auf die Seite gestellt und anschließend selbstständig abgeschleppt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Quelle:
Polizeipräsidium Mannheim

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • MRN-News.de dankt allen Werbepartnern und Meldungseinsendenden vielmals für die erfolgreiche Kooperation.
    >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Verkehrsunfallflucht auf der B 9 nach 10.000 € Schaden

    • Ludwigshafen – Verkehrsunfallflucht auf der B 9 nach 10.000 € Schaden
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitag, 08.08.2025, gegen 16:00 Uhr, befuhr eine 31-Jährige Fahrerin mit ihrem PKW, einem VW Bora, die B9 von der A6 kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Etwa auf Höhe der Abfahrt Frankenthal – Edigheim wechselte ein bereits auf der B9 fahrender LKW mit Auflieger vom linken auf den rechten Fahrstreifen ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Strandbad -Zeugen gesucht

    • Frankenthal – Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Strandbad -Zeugen gesucht
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Im Zeitraum vom 07.08.2025, gegen 21:30 Uhr bis zum 08.08.2025, gegen 09:50 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Straße Am Strandbad in Frankenthal. Eine bisher unbekannte Person beschädigte wahrscheinlich beim Vorbeifahren in Richtung Frankenstraße die Außenspiegel von drei Autos, die dort parkten. Anschließend verließ der unbekannte Fahrer ... Mehr lesen»

      • Leimersheim – Betrunken mit dem Auto vom Baggersee kommend

    • Leimersheim – Betrunken mit dem Auto vom Baggersee kommend
      Leimersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitagnachmittag, den 08.08.2025 gegen 16:40 Uhr wurde eine vermutlich alkoholisierte Frau gemeldet, die soeben mit ihrem Auto mit auffälliger Fahrweise am Baggersee in Leimersheim losgefahren sei. Das Auto konnte schließlich in der Ortslage Kuhardt festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Sowohl die 54-jährige Fahrerin als auch ihr 33-jähriger ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Fahren unter Kokaineinfluss

    • Ludwigshafen – Fahren unter Kokaineinfluss
      Ludwigshafen-Friesenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitag, 08.08.2025, gegen 11:00 Uhr, wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Rohrlachstraße diverse Auffälligkeiten bei dem 47-Jährigen Fahrer des kontrollierten PKW festgestellt. Dieser räumte letztlich den kürzlich zurückliegenden Konsum von Kokain ein. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt ... Mehr lesen»

      • Germersheim – Körperverletzung in Linienbus – Zeugenaufruf

    • Germersheim – Körperverletzung in Linienbus – Zeugenaufruf
      Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitagmittag, den 08.08.2025 gegen 14:50 Uhr kam es in einem am Busbahnhof Germersheim haltenden Linienbus zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Hierbei wurden ein 15-Jähriger sowie ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Germersheim durch einen bislang unbekannten Jugendlichen durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. ... Mehr lesen»

      • Ketsch – Fahrzeugführerin von eigenem Pkw erfasst

    • Ketsch – Fahrzeugführerin von eigenem Pkw erfasst
      Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am gestrigen Freitag gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei ein Unfall in der Hebelstraße in Ketsch gemeldet. Nach ersten Informationen sei ein Pkw rückwärts aus einer Ausfahrt gerollt und habe dabei eine Person erfasst. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich bei der verletzten Person ... Mehr lesen»

      • Mosbach-Neckarelz – Vermisster Schwimmer im Neckar – Suche bislang erfolglos – Zeugenaufruf

    • Mosbach-Neckarelz – Vermisster Schwimmer im Neckar – Suche bislang erfolglos – Zeugenaufruf
      Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 8.8.2025 kurz nach 18 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf dem Gelände des Ruderclub Neptun, im Bereich deren Slipanlage, ein junger Mann vermisst werde. Durch eine Befragung anwesender Personen, konnte die Polizei ermitteln, dass 2 zwei junge Männer von der Uferseite Neckarelz losgeschwommen sind. Einer der beiden ... Mehr lesen»

      • Bad Dürkheim – 13 Geschwindigkeitsverstösse in der Friedelsheimer Straße

    • Bad Dürkheim – 13 Geschwindigkeitsverstösse in der Friedelsheimer Straße
      Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim führten am Freitag, den 08.08.2025 zwischen 12:45 Uhr und 13:35 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim durch. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h wurden bei etwa 80 gemessenen Fahrzeugen insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und entsprechend geahndet. ... Mehr lesen»

      • Mannheim/Heidelberg – Neue Strategie für eine bessere Behandlung des Rektumkarzinoms

    • Mannheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Forschungsteam aus Mannheim und Heidelberg erforscht eine medikamentöse Kombinationstherapie, die die Strahlentherapie bei Enddarmkrebs wirksamer machen kann. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Darmkrebs ist eine der Hauptursachen für krebsbedingte Sterblichkeit. Mehr als ein Drittel der Darmkrebsfälle haben ihren Ursprung im Enddarm. Bösartige Veränderungen des Enddarms, sogenannte Rektumkarzinome, werden häufig erst ... Mehr lesen»

      • Mannheim – SV Waldhof Mannheim verpflichtet Torhüter Thijmen Nijhuis

    • Mannheim – SV Waldhof Mannheim verpflichtet Torhüter Thijmen Nijhuis
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Waldhof Mannheim hat Torhüter Thijmen Nijhuis verpflichtet. Der 27-jährige Niederländer wechselt vom finnischen Rekordmeister HJK Helsinki in die Kurpfalz. In seiner letzten Saison in der finnischen Hauptstadt bestritt der 1,97 Meter große Schlussmann 38 Pflichtspiele und blieb dabei elfmal ohne Gegentreffer. Zuletzt verpasste er mit HJK nur knapp ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS Exklusive Beiträge

    >> Mehr exklusive Meldungen

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com