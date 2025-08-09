Mannheim – Verzögerungen bei der Abfallentsorgung

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Als Folge des Großbrandes im Mannheimer Industriehafen war die Annahme auf der Müllverbrennungsanlage teilweise nicht möglich.

Verbunden mit einer dünnen urlaubsbedingten Personaldecke kommt es daher aktuell zu Verzögerungen bei der Abfallentsorgung. Die Bürger sollten ihre Mülltonnen über das Wochenende wieder aufs Grundstück stellen. Der Stadtraumservice tut alles, um die Rückstände schnell aufzuarbeiten und bittet gleichzeitig um Verständnis.

Quelle: Stadt Mannheim