Mannheim – Stadtbibliothek Mannheim: Programm der Innenstadtbibliotheken von September bis Dezember

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Kindertheater, Vorlesestunden und gemeinsames Spielen einerseits, Workshops, Gesprächsformate und Lesungen andererseits: die Programmhefte der Kinder- und Jugendbibliothek und Bibliothekspädagogik sowie der Zentralbibliothek und Musikbibliothek für September bis Dezember sind da.

So wird beispielsweise das „FigurenTHEATER Petra Schuff” die Geschichte vom „Neinhorn” erzählen, ein spannendes Herbstferienprogramm der Bibliothekspädagogik angeboten oder das Mannheimer Original JOANA zu Gast bei den Mannheimer Stadtgeschichten in der Zentralbibliothek sein.

Anmeldungen für Veranstaltungen, Workshops und Ferienprogramme sind ab sofort möglich.

Das Familienprogramm als PDF ist auf der Seite der Kinder- und Jugendbibliothek zu finden:

www.mannheim.de/bildung-staerken/stadtbibliothek/adressen-und-oeffnungszeiten/kinder-und-jugendbibliothek

Das Programm der Zentral- und Musikbibliothek als PDF ist auf der Seite der Zentralbibliothek abrufbar:

www.mannheim.de/bildung-staerken/stadtbibliothek/adressen-und-oeffnungszeiten/zentralbibliothek-im-stadthaus-n-1

Quelle: Stadt Mannheim