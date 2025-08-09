  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

09.08.2025, 0:11 Uhr

Mannheim/Heidelberg – Neue Strategie für eine bessere Behandlung des Rektumkarzinoms

Mannheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Forschungsteam aus Mannheim und Heidelberg erforscht eine medikamentöse Kombinationstherapie, die die Strahlentherapie bei Enddarmkrebs wirksamer machen kann.

Darmkrebs ist eine der Hauptursachen für krebsbedingte Sterblichkeit. Mehr als ein Drittel der Darmkrebsfälle haben ihren Ursprung im Enddarm. Bösartige Veränderungen des Enddarms, sogenannte Rektumkarzinome, werden häufig erst in einem fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert, wenn der Tumor schon eine gewisse Größe erreicht hat.

Um die chirurgische Entfernung des Tumors zu erleichtern, werden diese Patientinnen und Patienten in der Regel vor der Operation mit einer Kombination aus Chemo- und Strahlentherapie behandelt. Man spricht von einer neoadjuvanten Chemoradiotherapie. Deren Ziel ist es, den Tumor zu verkleinern, um ihn besser operieren zu können. Dies ist die derzeitige Standardbehandlung für die meisten lokal fortgeschrittenen Rektumkarzinome.

Bemühungen, die Behandlungsergebnisse zu verbessern, konzentrieren sich in der Regel darauf, die präoperative Chemotherapie zu intensivieren. Die Krux: Dies kann zwar tatsächlich das Ansprechen auf die Behandlung verbessern, geht jedoch häufig mit schweren Nebenwirkungen einher. Außerdem fehlt es bislang an gezielten medikamentösen Therapieansätzen, die molekulare Schwachstellen des Tumors ausnutzen, um ihn wirksam zu bekämpfen.

Ein Forschungsteam unter der Leitung von Professor Dr. Johannes Betge vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und Professor Dr. Tianzuo Zhan von der II. Medizinischen Klinik der Universitätsmedizin Mannheim verfolgt eine alternative Strategie, um die Therapie bei lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom zu verbessern, und hat damit im Labor sehr vielversprechende Ergebnisse erzielt. Die Wissenschaftler setzen auf eine medikamentöse Kombinationstherapie, die die Empfindlichkeit des Tumors für die anschließende Strahlentherapie erhöhen soll.

Die Untersuchungen im Labor erfolgten mithilfe von Mini-Tumoren, sogenannten Organoiden – dreidimensionalen Gewebekulturen, die die Wissenschaftler aus Zellen von Patienten mit Enddarmkrebs herstellten. Sie können die Reaktion des menschlichen Tumorgewebes auf Medikamente und Strahlentherapie realistischer nachbilden als herkömmliche Zellkulturen und bilden damit ein ideales Testsystem für diese Fragestellung.

In Tests mit rund 1600 Medikamentenkombinationen und anschließender Strahlenbehandlung konnten die Forschenden neue Kombinationen von Medikamenten identifizieren, die die Wirkung der Strahlentherapie deutlich verbessern und trotzdem gut verträglich sind.

Sie stellten fest, dass Inhibitoren der RAS-MAPK-Signalübertragung, und insbesondere MEK-Inhibitoren, das Ansprechen auf die Bestrahlung stark verbessern. Der RAS-MAPK-Signalweg ist eine wichtige zelluläre Signaltransduktionskaskade, die maßgeblich an der Kontrolle des Zellzyklus beteiligt ist. MEK-Inhibitoren greifen in den Signalweg ein, indem sie Transkriptionsfaktoren lahmlegen und damit die Vermehrung von Tumorzellen hemmen.

„Wir konnten zeigen, dass MEK-Inhibitoren Tumorzellen empfindlicher für Strahlung machen, indem sie die durch Bestrahlung aktivierte Ras-MAPK-Signalübertragung unterdrücken und zugleich zentrale DNA-Reparaturmechanismen der Zelle hemmen“, erklärt Professor Tianzuo Zhan.

Besonders wirksam war die zusätzliche Kombination mit einem sogenannten PARP-Inhibitor, einem weiteren Wirkstoff, der die DNA-Reparatur in Krebszellen blockiert. In Mausmodellen führte die Dreifach-Kombination aus Strahlung, MEK- und PARP-Inhibition zu einer deutlich verbesserten Kontrolle des Tumorwachstums – bei guter Verträglichkeit.

„Diese Ergebnisse liefern eine starke experimentelle Grundlage, um die Kombinationstherapie künftig auch in klinischen Studien bei Patientinnen und Patienten mit lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom zu testen“, betont Professor Johannes Betge

Das Projekt wurde unter anderem durch die Hector-Stiftung gefördert.

Förderung

Das Projekt wurde unter anderem durch die Hector-Stiftung gefördert.

https://hector-stiftung.com/

Publikation

Qiyun Xiao et al.

Combined MEK and PARP inhibition enhances radiation response in rectal cancer

Cell Reports Medicine

DOI: 10.1016/j.xcrm.2025.102284

Quelle:
Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • MRN-News.de dankt allen Werbepartnern und Meldungseinsendenden vielmals für die erfolgreiche Kooperation.
    >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – SV Waldhof Mannheim verpflichtet Torhüter Thijmen Nijhuis

    • Mannheim – SV Waldhof Mannheim verpflichtet Torhüter Thijmen Nijhuis
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Waldhof Mannheim hat Torhüter Thijmen Nijhuis verpflichtet. Der 27-jährige Niederländer wechselt vom finnischen Rekordmeister HJK Helsinki in die Kurpfalz. In seiner letzten Saison in der finnischen Hauptstadt bestritt der 1,97 Meter große Schlussmann 38 Pflichtspiele und blieb dabei elfmal ohne Gegentreffer. Zuletzt verpasste er mit HJK nur knapp ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Abschlussmeldung: Großbrand in Recyclingfirma in der Neckarstadt-West – Nachlöscharbeiten laufen noch bis in den Abend

    • Mannheim – Abschlussmeldung: Großbrand in Recyclingfirma in der Neckarstadt-West – Nachlöscharbeiten laufen noch bis in den Abend
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem Feuerwehr-Großeinsatz laufen aktuell die letzten Löscharbeiten. Dazu werden die glühenden Schrotthaufen mit Baggern auseinandergezogen und die Glutnester nach und nach abgelöscht. Dabei kann es auch weiterhin immer wieder zu leichten Rauchentwicklungen kommen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am Freitagmorgen war gegen 4:30 Uhr ein Feuer in einem Recyclingbetrieb in der ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – „Bürgeramt Virtuell“: Digitale Außenstelle der Stadtverwaltung seit drei Jahren geöffnet

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von der Anmeldung des Wohnsitzes über das Beantragen von Pässen und Ausweisen bis hin zur Zulassung von Fahrzeugen: Als „kleine Rathäuser vor Ort“ bieten die Heidelberger Bürgerämter den Bürgerinnen und Bürgern einen umfassenden, persönlichen Service. Im Juli 2022 eröffnete die Stadt Heidelberg eine digitale Außenstelle, die bequem von zu Hause ... Mehr lesen»

      • Edenkoben – Anhänger gegen Verteilerkasten

    • Edenkoben – Anhänger gegen Verteilerkasten
      Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Gestern Morgen, gegen 10.30 Uhr, platzte an einem Gespann mit Anhänger plötzlich der hintere rechte Reifen des PKW, der auf der L506 von Edesheim in Richtung Rhodt unterwegs war. Hierdurch löste sich die abnehmbare Anhängerkupplung und der Anhänger kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte der mit Pflastersteinen ... Mehr lesen»

      • Edenkoben – Zwei Fahrzeuge ausgebrannt

    • Edenkoben – Zwei Fahrzeuge ausgebrannt
      Edenkoben / Metropolregion Rhein-Nerckar(ots) – Auf dem Parkplatz des Friedensdenkmals kam es gestern Mittag, gegen 13.30 Uhr, zu einem Brand von zwei PKW. Zuerst fing ein VW-Golf aus unbekannter Ursache an zu qualmen und fing dann Feuer, wodurch ein direkt daneben parkenden Audi Q5 ebenfalls in Brand geriet. Der Motorraum beider PKW brannte völlig aus. ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Straßensperrung ab Samstag, 16. August: Haberstraße in Rohrbach-Süd wird saniert

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Haberstraße im Heidelberger Industriegebiet Rohrbach-Süd wird ab Samstag, 16. August 2025, für rund sechs Wochen voll gesperrt. Darauf weist die Stadt Heidelberg nochmals hin. Grund ist eine dringend notwendige Fahrbahnsanierung aufgrund massiver Schäden. Die Sperrung betrifft den Abschnitt zwischen der Karlsruher Straße (L 594) und der Straße Im Breitspiel. ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Briefwahlanträge ab 11. August online möglich

    • Ludwigshafen – Briefwahlanträge ab 11. August online möglich
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Briefwahlanträge für die OB-Wahl am 21. September 2025 können ab 11. August 2025 gestellt werden. Dann steht das Online-Antragsverfahren auf www.ludwigshafen.de zur Verfügung. Online-Anträge sind dann bis Dienstag, 16. September 2025, 12 Uhr, möglich. Die Online-Beantragung kann auch dann genutzt werden, wenn Wahlberechtigte noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben. Die Wahlbenach-richtigungen ... Mehr lesen»

      • Lindenfels – 15-jähriger Jugendlicher vermisst/Wer hat ihn gesehen?

    • Lindenfels – 15-jähriger Jugendlicher vermisst/Wer hat ihn gesehen?
      Lindenfels/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Donnerstagnachmittag (07.08.) wird ein 15-jähriger vermisst. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Update: Er wurde gefunden, der Meldungsinhalt wurde aus Datenschutzgründen entfernt. Quelle: Polizeipräsidium Südhessen»

      • Mannheim – Unbekannter bedroht Tankstellenmitarbeiter mit einem Messer – Zeugenaufruf

    • Mannheim – Unbekannter bedroht Tankstellenmitarbeiter mit einem Messer – Zeugenaufruf
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Freitagmorgen, gegen 02:30 Uhr, betrat ein unbekannter Mann eine Tankstelle in der Straße Obere Riedstraße. Der bislang unbekannte Manneinen bedrohte den 42-jährigen Tankstellenmitarbeiter mit einem Küchenmesser und forderte die Herausgabe von Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Nach der Geldübergabe flüchtete der Unbekannte in Richtung Habichplatz. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Mann wurde ... Mehr lesen»

      • Metropolregion Rhein-Neckar – Beamte sollen 5,5 Jahre länger arbeiten als Arbeiter – Höhere Rente für Geringverdiener – Chef-Ökonom Günther: „Rente darf nicht länger Wohlstands- und Armuts-Booster sein“

    • Metropolregion Rhein-Neckar – Renten-Untersuchung vom Pestel-Institut: „Sozialreform der Rente dringend erforderlich“ INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Sozial-Umbau bei Renten und Pensionen gefordert: Um die Altersversorgung in Deutschland bezahlbarer zu machen, müssten Beamte künftig fünfeinhalb Jahre länger arbeiten als Arbeiter. Zu diesem Ergebnis kommt das Pestel-Institut in einer aktuellen Renten-Untersuchung. Das bisherige System von Renten und Pensionen sei ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS Exklusive Beiträge

    >> Mehr exklusive Meldungen

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com