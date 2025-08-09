Ludwigshafen – Diebstahl aus Auto – Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Zwischen Mittwoch (06.08.2025), 21 Uhr, und Donnerstag (07.08.2025), 10 Uhr, brachen Unbekannte einen in der Oskar-Vongerichten-Straße abgestellten, weißen Opel Grandland, auf und entwendeten eine Sporttasche und Schuhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz