Ketsch – Fahrzeugführerin von eigenem Pkw erfasst

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am gestrigen Freitag gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei ein Unfall in der Hebelstraße in Ketsch gemeldet. Nach ersten Informationen sei ein Pkw rückwärts aus einer Ausfahrt gerollt und habe dabei eine Person erfasst.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich bei der verletzten Person um die Fahrzeugführerin selbst handelte. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel die 70-jährige Frau aus bislang unbekannten Gründen rückwärts aus ihrem Mercedes ML und geriet dabei unter das Fahrzeug.

Da der Wagen nicht gegen ein Wegrollen gesichert war, setzte er sich selbstständig in Bewegung und überrollte den rechten Arm der Fahrerin. Eine Zeugin reagierte geistesgegenwärtig, gelangte in das Fahrzeuginnere und brachte den Pkw zum Stillstand.

Der alarmierte Rettungsdienst stellte vor Ort eine Fraktur am Arm der Frau fest. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim