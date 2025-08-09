Impflingen – An Hauswand gefahren und abgehauen – Zeugenaufruf



Impflingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum vom 05.08.2025, 13:00 Uhr bis 07.08.2025, 20:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine Hauswand in der Bruchgasse in Impflingen.

Vermutlich streifte ein Fahrzeug beim Ein-oder Ausparken die Mauer des Gebäudes und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An der Hauswand konnten blaue Lackanhaftungen festgestellt werden. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Landau