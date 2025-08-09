Hoffenheim – ProMinent wird neuer Ärmelpartner der TSG Hoffenheim



Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die TSG Hoffenheim und die ProMinent GmbH bauen ihre langjährige Partnerschaft weiter aus: Ab der kommenden Saison 2025/26 wird das Heidelberger Unternehmen Ärmelpartner der Lizenzmannschaft in der Bundesliga. Bereits seit der Saison 2008/2009 ist ProMinent als verlässlicher Partner an der Seite der TSG Hoffenheim aktiv.

Mit dem neuen Engagement unterstreicht ProMinent nicht nur seine regionale Verbundenheit, sondern auch seinen globalen Anspruch. Das Unternehmen, das weltweit führend in der Dosiertechnik und Wasseraufbereitung ist, erweitert seine internationale Präsenz derzeit mit einem neuen Standort in Lin-gang, nahe Shanghai.

„Die Partnerschaft mit ProMinent ist für uns ein echtes Zeichen von Kontinuität und Vertrauen“, erklärt TSG-Geschäftsführer Tim Jost. „Dass wir nun gemeinsam den nächsten Schritt gehen und ProMinent als Ärmelpartner auf dem Bundesliga-Trikot unserer Profis begrüßen dürfen, erfüllt uns mit großer Freude. ProMinent steht für Innovation, Nachhaltigkeit und internationales Wachstum. Dies sind Werte, die uns bei der TSG Hoffenheim ebenfalls antreiben.“

Dr. Michael Benedikt Nagel, Geschäftsführer der ProMinent GmbH, ergänzt: „Die TSG Hoffenheim ist für uns seit vielen Jahren ein authentischer und ambitionierter Partner. Die Ärmelpartnerschaft ist für uns der logische nächste Schritt, um die Sichtbarkeit unserer Marke auch im internationalen Fußballumfeld weiter zu steigern. Gleichzeitig bleibt die Verwurzelung in der Region für uns ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Mit dem neuen Standort nahe Shanghai gehen wir unseren globalen Wachstumskurs konsequent weiter.“

Der neue Auftritt von ProMinent auf dem Trikotärmel der TSG wird erstmals bei der morgigen Saisoneröffnung am 9. August 2025 zu sehen sein.

Über ProMinent GmbH:

Die ProMinent Gruppe mit Hauptsitz in Heidelberg ist einer der weltweit führenden Anbieter von Komponenten und Systemen für die Dosiertechnik sowie zuverlässiger Lösungspartner für die Wasseraufbereitung und digitales Fluidmanagement. Mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden und eigenen Standorten in 40 Ländern setzt ProMinent weltweit Standards für innovative, effiziente und nachhaltige Lösungen für unterschiedlichste Branchen – von der Getränkeindustrie bis zur Schwimmbadwasseraufbereitung.

Quelle: TSG Hoffenheim