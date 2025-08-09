Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Führerschein mit nicht zugelassenem Pkw Unfall verursacht



Helmstadt-Bargen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstagabend, gegen 20:40 Uhr, meldete eine 32-jährige Wohnmobilbesitzerin einen Verkehrsunfall im Ortsteil Flinsbach.

Ein 43-jähriger Opelfahrer fuhr mit seinem Fahrzeug und Anhänger die Straße Buschwingert entlang. Der Anhänger, der zuvor völlig überladen war, löste sich während der Fahrt von der Anhängerkupplung des Opel. Infolgedessen touchierte der Anhänger das am Straßenrand geparkte Wohnmobil der 32-Jährigen und beschädigte es auf der kompletten Fahrzeugseite.

Durch den Unfall entstand sowohl an dem Opel, an dem Anhänger und auch am Wohnmobil Sachschaden, im Gesamtwert von ungefähr 10.500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Kräfte des Polizeireviers Sinsheim außerdem fest, dass der Opel nicht zugelassen war und der 43-Jährige zudem keinen gültigen Führerschein besaß.

Er muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim