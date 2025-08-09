Heiligkreuzsteinach – Feuerwehreinsatz: Umgestürzter Baum sorgt für Strassenblockade auf K4123

Heiligkreuzsteinach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (rbe) Die Feuerwehr Heiligkreuzsteinach ist am späteren Abend zu einem Einsatz an der K4123 Richtung Lampenheim mit Blaulicht ausgerückt. Dort ist ein Baum umgestürzt und blockiert aktuell die Fahrbahn. Die Feuerwehr ist mit aktuell acht Feuerwehrleuten vor Ort, um das Hindernis zu beseitigen. Es gab keinen Verkehrsunfall und es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Aufgrund der Räumung des Baumes kommt es aktuell jedoch zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der K4123. Die Aufräumarbeiten laufen und können noch eine Weile andauern. Gäste des Festes mit Live-Musik in Neckarsteinach werden gebeten noch eine Weile mit der Heimfahrt zu warten. Es wird ggf. nachberichtet.
Quelle: MRN-News.de / Feuerwehr Heiligkreuzsteinach