Haßloch – Waldbrand neben L530 – NACHTRAG – ca. 6 000 m2 betroffen – Brand nach 5 Stunden gelöscht

Hassloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Feuerwehr Haßloch zu Waldbrand alarmiert.

Am 09.08.2025, um 06.47 Uhr wurde die Feuerwehr Haßloch zu einem großen Flächenbrand im Waldgebiet neben der L530 gerufen. Die Wehr rückte daraufhin mit acht Fahrzeugen und 32 Kräften aus. Weiteres Personal verblieb in Bereitschaft im Gerätehaus. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle brannte eine Fläche von etwa 6 000 m2. Die Gefahr bestand darin, dass die Flammen auf die Bäume übergreifen. Mittels 5 D- und 1 C-Rohren, sowie 4 Löschrucksäcken wurden die Flammen mit Wasser bekämpft, ebenso setzten die Wehrleute Feuerpatschen und Waldbrandhacken ein.

Durch den schnellen und umfassenden Löscheinsatz konnte der Brand auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt werden. Die Nachlöscharbeiten waren sehr umfangreich, da die gesamte Fläche auf Glutnester abgesucht werden musste, um ein erneutes Aufflammen des Brandes zu verhindern. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung mittels NINA und KATWARN über den Brand informiert. Für die Bevölkerung bestand jedoch zu keiner Zeit eine Gefahr. Nach über fünf Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Ebenfalls an der Einsatzstelle waren der Bürgermeister, die Polizei und das Forstamt.

Quelle/Bilder: Freiwillige Feuerwehr Haßloch

