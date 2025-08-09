Haßloch – Quadfahrer nach Frontalzusammenstoß beim HolidayPark/Plopsaland meterweit geschleudert und schwerverletzt

Haßloch (Pfalz) / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am heutigen Samstagvormittag, den 09.08.2025, gegen 09:45 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Haßloch ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW der Marke Seat und einem Quad auf der L529/Holidayparkstraße, gemeldet. Der 55-jährige Quadfahrer befuhr hierbei die L529 in Richtung B39, während der 47-jährige Seatfahrer in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Der Fahrer des PKWs habe sodann zunächst auf der Abbiegespur nach links zur Einfahrt auf den Parkplatz des Plopsaland-Freizeitparks angehalten, bevor er seine Fahrt trotz des Gegenverkehrs fortsetzte.

Hierbei übersah er das entgegenkommende Quad, vermutlich aufgrund Ablenkung durch den Einfahrtsverkehr in den Park, woraufhin es zum Frontalzusammenstoß kam. Der Quadfahrer wurde durch den Aufprall einige Meter von seinem Fahrzeug weggeschleudert. Bei Eintreffen der Polizeieinsatzstreife wurde der schwerverletzte Quadfahrer bereits durch den Rettungsdienst erst versorgt und im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher und alleinige Insasse des PKW blieb unverletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Einfahrtsbereich des Freizeitparks sowie in beide Fahrtrichtungen der Holidayparkstraße.

Quelle/Foto:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Ergänzende Pressemeldung und Fotos der Freiwilligen Feuerwehr Haßloch (NACHTRAG):

Aus bisher unbekannten Gründen ereignete sich am Samstagmorgen, 09.08.2025, auf der Holidayparkstraße, ein Verkehrsunfall mit ein Pkw und einem Quad. Die Feuerwehr Haßloch wurde um 09.48 Uhr durch die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen alarmiert und rückte kurz darauf mit drei Fahrzeugen und 15 Kräften aus. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle waren keine Personen in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Einsatzstelle wurde abgesichert, Batterien abgeklemmt, auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen und der Brandschutz sichergestellt. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und Rettungshubschrauber Christoph 5 vor Ort. Die Polizei war mit einem Streifenwagen im Einsatz. Bei dem Unfall wurde ein Verkehrsteilnehmer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Durch großen Besucherandrang des Plopsaland, kam der Verkehr an der Einsatzstelle zum Erliegen. Zur Schadenshöhe und dem Unfallhergang können seitens der Feuerwehr keine Aussagen gemacht werden und es wird an die Polizei verwiesen.

Anm. d. Red.: Der HolidayPark heisst seit 28. Juni 2025 Plopsaland