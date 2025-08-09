Germersheim – Körperverletzung in Linienbus – Zeugenaufruf

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitagmittag, den 08.08.2025 gegen 14:50 Uhr kam es in einem am Busbahnhof Germersheim haltenden Linienbus zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Hierbei wurden ein 15-Jähriger sowie ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Germersheim durch einen bislang unbekannten Jugendlichen durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu der körperlichen Auseinandersetzung oder zu dem bislang unbekannten Jugendlichen nimmt die Polizei Germersheim unter Tel.: 07274 9580 oder E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim